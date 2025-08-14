Țara din UE în care copiii vor fi instruiți să construiască și să opereze drone, pentru a combate amenințarea Rusiei

O parte dintre elevii din Lituania vor învăța să opereze drone. FOTO: Juliane Sonntag / AFP / Profimedia

Într-o inițiativă comună a ministerelor apărării și educației, guvernul Lituaniei a anunțat că speră să învețe peste 22.000 de persoane, inclusiv elevi, să utilizeze drone, ca parte a unei încercări de „extindere a pregătirii pentru rezistența civilă”, scrie The Guardian.

Copiii din Lituania vor fi învățați să construiască și să opereze drone, ca parte a eforturilor statului baltic de a-și consolida capacitatea de apărare, în fața oricărei amenințări viitoare din partea Rusiei.

Programul va fi adaptat diferitelor grupe de vârstă, elevii din clasele a treia și a patra, cu vârste cuprinse între 8 și 10 ani, urmând să învețe să construiască și să piloteze drone simple, a declarat guvernul.

Elevii din învățământul secundar vor proiecta și fabrica piese pentru drone și vor învăța să construiască și să piloteze drone avansate.

Alertă maximă

Asemenea vecinilor săi, Estonia și Letonia, Lituania, care se învecinează cu exclava rusă Kaliningrad și cu aliatul Moscovei, Belarus, se află în stare de alertă maximă, pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

Guvernul intenționează să cheltuiască 3,3 milioane de euro (2,9 milioane de lire sterline) pentru echipamente specializate, inclusiv drone, sisteme de control și transmisie video și o aplicație mobilă pentru instruirea în domeniul vehiculelor aeriene fără pilot (UAV).

„Ne propunem ca 15.500 de adulți și 7.000 de copii să dobândească competențe pentru operarea dronelor până în 2028. În septembrie vom deschide centre de operare a dronelor în Jonava, Tauragė și Kėdainiai, iar până în 2028 vom deschide încă șase centre de instruire în utilizarea dronelor în alte regiuni ale Lituaniei”, a spus ministrul apărării, Dovilė Šakalienė.

Instruirea va fi realizată de uniunea pușcașilor lituanieni în colaborare cu agenția lituaniană de educație non-formală, care va instrui copiii din școlile primare și secundare.

Adolescenții ruși, implicați în proiectarea și testarea dronelor

Tomas Godliauskas, viceministrul apărării naționale al Lituaniei, a declarat că instruirea va lua forma unor cursuri extracurriculare care vor aprofunda „cunoștințele tehnice” ale copiilor.

„Cei mai tineri participanți se vor angaja în construcția și pilotarea simplă a dronelor prin jocuri și experimente. Elevii din învățământul secundar vor învăța noțiunile de bază ale programării, alături de pilotarea și construcția dronelor în interior, în timp ce elevii din învățământul secundar superior vor proiecta piese 3D pentru drone și vor construi drone FPV”, a spus el.

Lituania a acordat o atenție sporită tehnologiei dronelor, utilizând pe scară largă drone la frontierele sale, după două incidente din iulie, când două drone suspecte au trecut din Belarus pe teritoriul lituanian.

În Rusia, instruirea copiilor în domeniul operării dronelor a fost controversată, după ce luna trecută au fost dezvăluite informații privind presupusa implicare sistematică a adolescenților în proiectarea și testarea tehnologiilor, prin intermediul jocurilor video.