Țările arabe condamnă „agresiunile iraniene” și fac apel la dialog. „Este o escaladare nejustificată”

Ali Bahreini, reprezentantul permanent al Iranului la Geneva. Credit: Martial Trezzini / AP / Profimedia

Grupul Statelor Arabe a declarat în cadrul Consiliului Drepturilor ONU al Drepturilor Omului de la Geneva că atacurile lansate de Iran ca ripostă la operațiunea Statelor Unite și a Israelului reprezintă o „încălcare extrem de gravă” a dreptului internațional și amenință stabilitatea regională, transmite AFP.

„Țările arabe încercau să susțină dialogul și deschiderea. Asta este o escaladare nejustificată care destabilizează toate eforturile de pace și stabilitate”, a declarat ambasadorul saudit Abdulmohsen Binkhothaila, vorbind în numele grupului.

Cele șase țări din Consiliul de Cooperare al Golfului – Bahrain, Kuweit, Oman, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite – plus Iordania au condamnat, de asemenea, „agresiunile iraniene”, care au venit „în ciuda eforturilor noastre de a evita o escaladare regională în regiune”.

În 26 februarie, Omanul mediase discuții la Geneva între negociatori din Statele Unite și Iran. Washingtonul și Israelul au lansat atacurile două zile mai târziu.

„Solicităm încetarea imediată a acțiunilor militare… și revenirea la dialog, deoarece aceasta este singura modalitate de a rezolva dezacordurile”, a declarat reprezentantul permanent adjunct al sultanatului, Mohamed Al-Balushi.

Ambasadorul Kuweitului, Naser Abdullah H. M. Alhayen, a adăugat: „Terorizarea civililor din țările care doresc pacea este o crimă abominabilă”.

„Iranul ar trebui să recurgă la autocontrol și… înțelepciune și să se abțină de la și mai multă escaladare militară”, a adăugat oficialul.

Replica reprezentantului iranian

Ambasadorul iranian Ali Bahreini a spus că țara sa este vizată de „atacuri militare nediscriminatorii și invazive din partea Statelor Unite și a regimului din Israel”.

Oficialul a reclamat că au fost atacate școli și spitale, au fost asasinați lideri, iar „peste 160 de eleve nevinovate au fost masacrate în Minab”.

„Uciderea deliberată a civililor” încalcă fățiș Carta ONU, a mai spus el, iar „agresiunea militară ilegală în desfășurare împotriva Iranului exemplifică dominația puterii brute asupra principiilor drepturilor omului”.