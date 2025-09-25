Țările UE analizează vineri posibilitatea ridicării „zidului anti-drone”, după incursiunile repetate ale Rusiei în spațiul aerian european

Țările membre ale Uniunii Europene vor dezbate vineri, pentru prima oară, propuneri privind edificarea unui „zid” de apărare a blocului comunitar împotriva dronelor, elaborate în viteză după mai multe incursiuni aeriene ale Rusiei, relatează AFP, conform Agerpres.

Survolul dronelor deasupra aeroporturilor din Danemarca pune de asemenea presiune pe „Bătrânul continent”, notează agenția de presă citată.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a evocat ideea unui „zid de drone” european pentru prima oară într-un discurs rostit la jumătatea lunii septembrie.

„Nu este o ambiție abstractă.Este fundamentul unei apărări credibile”, a pledat ea, la câteva ore după incursiunea a peste 20 de drone rusești în spațiul aerian al Poloniei.

Șefa executivului european s-a pronunțat în favoarea unei „capacități europene dezvoltate, desfășurate și întreținute în comun, capabilă să reacționeze în timp real”.

Comisarul responsabil de problemele de apărare, Andrius Kubilius, va încerca să aprofundeze aceste propuneri, într-o videoconferință vineri, împreună cu reprezentanți din aproximativ zece state membre ale UE.

Aceste țări sunt în mare parte vecine cu Rusia, iar Danemarca a fost adăugată pe listă după survolurile repetate ale unor drone de origine necunoscută.

Ucraina, care a dezvoltat o serie de mijloace pentru detectarea și doborârea dronelor rusești la costuri reduse, va fi participa de asemenea.

Oficialii europeni, întrebați despre ce formă va lua acest „zid”, recunosc că detaliile legate de respectiva inițiativă sunt încă foarte vagi.

Potrivit acestora, primele etape ar trebui posibil să rezide în instalarea unui număr mai mare de senzori de-a lungul frontierei extinse pe care UE o are cu Rusia.

Dezvoltarea unui sistem integrat capabil să doboare drone ar lua probabil mult mai mult timp, adaugă ei.

Reacția NATO la incursiunea dronelor rusești în Polonia a scos în evidență lacunele arsenalului Alianței în fața acestei amenințări.

Pentru a doborî aceste peste 20 de drone, Alianța Nord-Atlantică a trebuit să desfășoare rachete costisitoare.

Acest „zid al dronelor” se înscrie într-un efort mai amplu al Europei de a-și consolida capacitățile de apărare împotriva amenințării rusești.

Toate aceste inițiative vor fi examinate în cadrul summitului șefilor de stat din UE, preconizat pentru săptămâna viitoare la Copenhaga.