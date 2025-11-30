„Tartar de dinozaur” și holograme: un „bucătar AI” din Dubai stârnește curiozitate și scepticism

Un restaurant care se mândrește cu faptul că este condus de primul „bucătar AI” din lume tocmai și-a deschis porțile în bogatul emirat Dubai, stârnind curiozitate și scepticism cu privire la capacitatea tehnologiei de a rivaliza, în bucătărie, cu creativitatea umană, notează AFP.

Situat la poalele zgârie-norilor strălucitori din centrul orașului, Woohoo își întâmpină clienții într-un decor care pare desprins din science fiction: de la intrare, unde sunt întâmpinați de un ecran holografic al „bucătarului AI”, numit Aiman și reprezentat ca un bărbat blond care poartă ochelari tehnologici care îi ascund ochii, până la sala iluminată de holograme și proiecții futuriste.

Totul este controlat de inteligența artificială datorită unei mașini cilindrice mari, prezentată de restaurant ca un supercomputer, care tronează în mijlocul încăperii.

Vedeta spectacolului, „cheful Aiman”, este un model specializat de inteligență artificială, dezvoltat de o companie din Emiratele Arabe Unite. El nu gătește, ci concepe preparatele, antrenat pe mii de rețete și zeci de ani de cercetări în artele culinare și gastronomia moleculară, potrivit restaurantului.

„Poate că într-o zi IA va crea preparate mai bune decât oamenii”, spune cofondatorul Woohoo, turcul Ahmet Oytun Cakir.

„Tartar de dinozaur”

Deși meniul propune în principal preparate inspirate din bucătăria internațională fusion, „bucătarul IA” se remarcă prin anumite preparate semnătură, precum cel numit „tartar de dinozaur”, care ar trebui să ofere gustul animalului dispărut pe baza studiului ADN-ului său.

Acest aperitiv, a cărui rețetă este ținută secretă și care, la gust, seamănă cu o combinație de carne crudă, este oferit la prețul de 215 dirhami (aproximativ 50 de euro) într-o farfurie pulsantă, care dă impresia că respiră.

„A fost o adevărată surpriză. A fost absolut delicios”, a mărturisit unul dintre clienți, Efe Urgunlu.

La aragaz, bucătari în carne și oase realizează rețetele și le pot rectifica dacă este necesar.

„Dacă gust un fel de mâncare și este prea picant, mă întorc să discut cu „bucătarul Aiman”. După discuție, ajungem să găsim echilibrul perfect”, a explicat bucătarul-șef Serhat Karanfil.

„Inteligența artificială nu are sentimente sau amintiri”

Deși cofondatorul Woohoo visează să-și transforme „cheful IA” în „următorul Gordon Ramsay”, după numele celebrului bucătar britanic, utilizarea atât de avansată a inteligenței artificiale în bucătărie este departe de a fi unanim acceptată în industrie.

„Un bucătar-șef IA nu există”, afirmă bucătarul-șef sirian Mohamad Orfali, al cărui restaurant din Dubai, Orfali Bros, a obținut anul trecut o stea în renumitul ghid Michelin.

„Nu cred în asta”, a declarat el pentru AFP, subliniind importanța în bucătărie a „nafas”, un termen arab care se referă la capacitatea foarte personală a unui bucătar de a crea feluri de mâncare pline de suflet și emoții.

„Inteligența artificială nu are sentimente sau amintiri (…) Nu poate insufla această energie în preparate”, a afirmat acest profesionist, care recunoaște că el însuși recurge la IA, dar pentru a efectua cercetări sau sarcini administrative.

„O folosim ca asistent în bucătărie, dar, în final, nu ea gătește”, a insistat el.

Restaurantul, popular pe internet

Cu toate acestea, conceptul atrage o clientelă obișnuită cu extravaganțele din Dubai, un megalopolis ultraconectat și la curent cu ultimele tendințe.

Chef Aiman, bucătarul cu inteligență artificială dintr-un restaurant din Dubai

„Toată lumea susține acest gen de idei aici, în Dubai”, a dat asigurări Ahmet Oytun Cakir.

Restaurantul a devenit rapid popular pe rețelele de socializare, cu un cont Instagram dedicat „bucătarului IA”, unde apare avatarul său pentru a împărtăși sfaturi și rețete.

Medializarea a determinat-o pe Dio, o clientă care a preferat să nu-și dezvăluie numele, să încerce experiența.

„Conceptul este atât de creativ încât mi-am spus că trebuie să-l încerc (…) Mâncărurile erau extraordinare”, a spus ea.