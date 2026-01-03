Tatăl unui tânăr mort la Colectiv face o comparație cu intervenția la tragedia din Crans-Montana: „Elvețienii au apelat la ajutor extern din primele ore, nu și-au permis să strige «Avem de toate»”

Eugen Iancu, un bărbat care și-a pierdut fiul în vârstă de 22 de ani în incendiul de acum 10 ani de la Colectiv, spune că a urmărit intervenția autorităților elvețiene după tragedia produsă în noaptea de Anul nou într-un bar dintr-o stațiune de schi și face o comparație cu intervenția de la Colectiv.

„Cine și-ar fi putut imagina că o astfel de tragedie se poate întâmpla în Elveția? Aș zice că nimeni, deși mereu am susținut că accidente se pot întâmpla oricând, oriunde. Întrebarea este ce faci atunci când se întâmplă? Ești pregătit să intervii, să salvezi, să transferi și să tratezi o victimă a unui incendiu?”, scrie Eugen Iancu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Elvețienii nu și-au permis să strige în gura mare că se pot descurca singuri”

El a comparat ceea ce a vazut la Crans-Montana cu intervenția de acum 10 ani de la Colectiv și povestește ce a remarcat la intervenția autorităților elvețiene: „Ordinea asigurată de autorități imediat ce au ajuns la fața locului. Asigurarea perimetrului, asigurarea fluxului ambulanțelor aliniate în asteptarea răniților pe care îi preluau și îi transportau către spitale (vă amintiți haosul de la Colectiv)?”.

La Colectiv, adaugă Eugen Iancu, „nu a existat coordonare, s-au schimbat din 10 în 10 minute șefii pe măsură ce se prezentau la locul intervenției superiori in grad), de asemenea am remarcat prezența unui număr mare de elicoptere și bineînțeles corturile pentru triere care de asemenea în 2015, la Colectiv nu au fost, ele existau doar pentru a fi plimbate la manifestări publice, acolo unde ne place nouă să ne lăudăm cu dotările (să arătăm că știm să cheltuim bani)”.

El spune, de asemenea, că a mai remarcat la elvețieni discreția autorităților, care au făcut declarații doar atunci când puteau prezenta date concrete, verificate.

Dar „cel mai important lucru”, susține Eugen Iancu, este că „elvețienii au apelat la ajutor extern din primele ore astfel încât au început transferurile către spitale de specialitate după 24 de ore de la eveniment”.

„Elvețienii nu și-au permis să strige în gura mare că se pot descurca singuri, că «Avem de toate» (deși cred că în comparație cu noi ei chiar s-ar putea descurca și singuri) și asta pentru-că spre deosebire de un Bănicioiu și echipa lui de «specialiști» ai acelor zile post Colectiv, pentru elvețieni viața cetățenilor contează”, mai scrie Eugen Iancu.

„Nu există orgolii ale medicilor, nu există incompetență în rândul autorităților”

După anunțul autorităților elvețiene că aproximativ 50 de victime vor fi trimise la tratament în alte țări, Eugen Iancu spune că „nu se pune problema banilor, nu există orgolii ale medicilor, nu există incompetență în rândul autorităților, nu există prostie în rândul politicienilor atunci când este vorba de a salva vieți”.

„Și mai este ceva”, adaugă el: „Spre deosebire de noi, elvețienii au și legi și justiție. La noi, procurorii Parchetului General, acei prea cinstiți și mari specialiști în a freca menta ani și ani pentru a se asigura că posibilii vinovați scapă, au reușit să claseze dosarul Colectiv 2 (dosarul legat de îngrijirea victimelor incendiului în spitale – n.red.)”.

Eugen Iancu este tatăl lui Alexandru Iancu, un tânăr de 22 de ani care a murit la 3 săptămâni după incendiul din clubul Colectiv, la Spitalul Sfântul Ioan din București, cu 5 infecții nosocomiale în corp, potrivit tatălui său.

După moartea fiului său, Eugen Iancu a înființat Asociația Colectiv GTG 3010, care are ca scop monitorizarea anchetelor privind tragedia din Colectiv și sprijinirea supraviețuitorilor care încă aveau nevoie de tratament, în primii ani după incendiu.