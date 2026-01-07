Taxă de acces la Fontana di Trevi. Cât plătesc, de azi, turiștii pentru a vizita faimoasa fântână din Roma

Începând cu 7 ianuarie 2026, turiștii din Roma vor trebui să plătească o taxă de doi euro pentru a vizita Fontana di Trevi, în vreme ce intrarea rămâne gratuită pentru rezidenți, relatează Euronews.

Măsura face parte dintr-o serie de programe de conservare a patrimoniului din Europa, în cadrul cărora orașe precum Veneția, Atena și Sevilia își intensifică eforturile de protejare a monumentelor împotriva degradării cauzate de mulțimile de vizitatori.

Astfel, de miercuri, vizitatorii Romei vor trebui să plătească o taxă de doi euro dacă doresc să viziteze Fontana di Trevi, unul dintre cele mai faimoase simboluri ale Italiei și un punct de referință al patrimoniului său artistic.

Se estimează că taxa de intrare ar putea umple vistieria municipală cu până la 20 de milioane de euro, resursele fiind alocate pentru îmbunătățirea facilităților pentru turiști și a serviciilor dedicate monumentului.

Milioane de oameni pentru poze la fântână

De luni de zile, zona din jurul fântânii a fost supusă unor controale pentru a limita numărul de persoane la maximum 400 în același timp. Acum, ca parte a noilor măsuri, vor fi organizate două benzi de acces separate, una pentru rezidenți, pentru care intrarea va rămâne gratuită, și alta pentru turiști, care vor putea plăti biletele cu cardul.

Decizia este motivată în primul rând de plângerile localnicilor privind aglomerația de la Fontana di Trevi, unde milioane de oameni se adună în fiecare an pentru a face fotografii sau pentru a-și pune o dorință aruncând o monedă în fântână.

Numai în primele șase luni ale anului 2025, s-au înregistrat peste 5,3 milioane de vizitatori.

Cu toate acestea, criticile la adresa monetizării spațiului public nu au lipsit.

Asociația Codacons a calificat biletul ca fiind un dezavantaj, argumentând că frumusețile precum piețele și fântânile ar trebui să rămână accesibile gratuit și că veniturile din taxele turistice nu sunt adesea reinvestite pentru îmbunătățirea serviciilor.