Taxa pe miliardari care a stârnit critici aprinse în Silicon Valley va fi supusă votului popular

Alegătorii din California, statul american care găzduiește Silicon Valley, ar putea decide în curând dacă să impună o taxă unică asupra miliardarilor, o inițiativă menită să genereze venituri pentru a face față reducerilor de cheltuieli ale guvernului federal și deficitului bugetar statal, relatează CBS News.

„Este o perioadă extrem de stresantă”, a declarat Mervin Brookins, directorul organizației nonprofit Brother-to-Brother din Sacramento, referindu-se la tăierile decise de administrația Trump și Congresul controlat de republicani pentru o serie largă de programe sociale.

Brookins a spus că organizația sa, care oferă programe de mentorat și activități după școală în comunități defavorizate, se bazează în mare măsură pe granturi care ar putea fi afectate de reducerile de finanțare. El susține taxa propusă ca o modalitate de a acoperi eventualele găuri de finanțare.

„Nu înseamnă că «ai avut succes, deci datorezi»”, a subliniat Brookins. „Înseamnă doar «dă ceva înapoi comunității și ajută-l pe următorul să reușească». Așa privesc lucrurile”, a spus el.

Ce prevede inițiativa privind taxarea miliardarilor din Silicon Valley

Propunerea de lege inițiată înspre sfârșitul anului trecut prevede ca rezidenții Californiei cu o avere mai mare de 1 miliard de dolari să plătească o taxă unică echivalentă cu 5% din activele lor, care poate fi achitată eșalonat pe parcursul a cinci ani.

Conform legislației din California, rezidența este stabilită în funcție de natura legăturilor unei persoane cu statul, luându-se în calcul factori precum timpul petrecut în stat și menținerea unor legături de afaceri substanțiale.

Propunerea a stârnit un val de reacții negative din partea oamenilor de afaceri din California, fondatorii startup-urilor și companiilor din domeniul tehnologiei plângându-se cu predilecție că vor fi afectați în mod disproporționat. Asta fiindcă ei ar urma să fie taxați în baza evaluării companiilor lor, care e adesea de sute de ori mai mare decât numerarul sau celelalte active mai lichide pe care le dețin.

În esență, miliardarii tech spun că, dacă propunerea de taxă va fi aprobată, ei vor fi nevoiți să vândă pachete de acțiuni din companiile lor pentru a putea plăti suma ce le va fi impusă.

Însă, acum că inițiativa cetățenească a strâns suficiente semnături, ea va fi supusă votului în luna noiembrie. SUA vor organiza atunci alegeri parțiale pentru Congres la jumătatea mandatului președintelui (așa-zisele „midterms”), iar diferitele state constituante ale SUA profită de multe ori de astfel de alegeri pentru a organiza în paralel, la nivel local, referendumuri pentru diverse măsuri propuse.

Miliardarii din California au o avere cumulată de peste un trilion de dolari

Potrivit revistei Forbes, în California există 214 miliardari. Printre cei mai bogați dintre aceștia se numără cofondatorul Google Serghei Brin, fondatorul și CEO-ul Meta Mark Zuckerberg, directorul Nvidia Jensen Huang, cofondatorul Broadcom Henry Samueli și cofondatorul PayPal Peter Thiel.

Elon Musk, cel mai bogat om din lume, s-a mutat din California în Texas în 2020, acuzând că statul „s-a culcat pe laurii succesului” său.

Chiar și așa, averea cumulată a miliardarilor din California depășește un trilion (1.000 de miliarde) de dolari.

Sanjay Varshney, un profesor de finanțe de la Universitatea de Stat din Sacramento, a declarat pentru CBS News că, deși californienii ar putea vota gândindu-se la propriul buzunar, o taxă specială pentru miliardari nu va fi ușor de aplicat.

„Este un concept interesant”, a spus Varshney. „Nu sunt sigur cât de ușor ar fi de implementat. Una este să spui că avem o taxă pentru miliardari și că știm, în linii mari, cine sunt acești miliardari. Alta este să ai temei legal și documentația efectivă”, a adăugat el.

Susținătorii inițiativei estimează că adoptarea taxei ar putea aduce bugetului statal aproximativ 100 de miliarde de dolari.

Mai mulți miliardari s-au mutat deja recent din stat din cauza îngrijorărilor legate de această taxă.