Taxe și impozite locale 2026 Constanța. Cu cât se majorează taxele pe clădiri și mașini anul viitor

Constănțenii vor plăti taxe și impozite mai mari de la 1 ianuarie 2026. Proiectul pentru stabilirea taxelor și impozitelor de anul viitor, care conține și taxa de 200 de lei pentru șoferii din Constanța, a fost adoptat pe 23 decembrie

Conform proiectului votat, impozitul pe clădirile rezidențiale crește cu 50 – 80%. De asemenea, taxa de salubrizare va fi anul viitor de 28 de lei de persoană. Anul acesta a fost 20 de lei, iar anul trecut, 8 lei.

Printre taxele prevăzute pentru 2026 se numără și cea de ocuparea de 200 de lei pentru ocuparea domeniului public, potrivit Radio România Constanța. Consilierii USR au depus un amendament pentru eliminarea taxei de 200 de lei, însă acesta a fost respins, cu 9 voturi „pentru”, unul „împotrivă” și 17 abțineri.

În același timp, se introduce o taxă de 500 lei pentru proprietarii de apartamente din Mamaia și Satul de Vacanță care închiriază în regim hotelier.