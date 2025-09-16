Taxele lui Trump pe produsele din UE, explicate de un europarlamentar român, cu bune și cu rele. VIDEO Interviu cu Iuliu Winkler, vicepreședintele Comisiei de comerț internațional din Parlamentul European

Acordul convenit de Ursula von der Leyen cu Donald Trump privind taxele vamale aplicate produselor europene pe piața americană nu este atât de convenabil cum a fost prezentat de Comisia Europeană, dar nici atât de rău cum a fost expus de criticii săi, ca premierul ungar, Viktor Orban, sau alții. Într-un interviu video acordat la Strasbourg, europarlamentarul român Iuliu Winkler (UDMR/PPE), vicepreședintele Comisiei competente a Parlamentului European, a venit cu o serie de explicații utile pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro, privind tarifele vamale SUA-UE și efectele asupra producătorilor și exportatorilor români.

