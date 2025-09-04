Teama de scumpirile care urmau din august i-a determinat pe români să-și facă provizii. Cu cât a crescut consumul în iulie

Întrucât în iulie s-a anunțat că de luna următoare se vor scumpi combustibilii, ca urmare a creșterii accizei, și mărfurile, ca urmare a creșterii TVA, oamenii și-au umplut rezervoarele la mașini, dar și frigiderele, ceea ce a dus la o creștere a afacerilor din comerțul cu amănuntul de peste 7% față de luna iunie.

„Creșterea din iulie se datorează creşterii înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+10,7%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+6,3%) și la vânzările de produse nealimentare (+6,1%)”, spun statisticienii.

De asemenea, vânzările provocate de scumpirile care urmau s-au simțit și în totalul vânzărilor din primele 7 luni, care au crescut cu peste 3% față de primele 7 luni din anul trecut, potrivit unui comunicat transmis joi de Institutul Național de Statistică.

„În perioada 1.I-31.VII.2025 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul a crescut faţă de perioada 1.I-31.VII.2024, atât ca serie brută cu 3,1%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 3,5%. Asta datorită creşterii vânzărilor de produse nealimentare (+5,8%) şi comerţului cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+3,7%)”, arată Statistica.

Vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au scăzut însă în primele 7 luni cu 0,7%.