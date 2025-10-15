Tensiuni comerciale între SUA și China. Declarația care a iritat oficialii de la Washington

Secretarul american al Trezoreriei Scott Bessent a afirmat, miercuri, că Washingtonul nu dorește escaladarea unui conflict comercial cu China, subliniind că președintele Donald Trump este pregătit să se întâlnească cu președintele chinez Xi Jinping la finele acestei luni, în Coreea de Sud, informează Reuters.

Bessent a declarat la CNBC că oficiali din ambele țări sunt zilnic în contact pentru a pregăti întâlnirea și că Washingtonul nu dorește să se decupleze de la a doua economie a lumii.

El a spus că disputa comercială nu a escaladat mai mult datorită încrederii care există între Trump și Xi.

Cele două țări păreau pregătite să revină la un război vamal total săptămâna trecută, după ce China a anunțat joi o extindere majoră a controlului asupra exporturilor de minereuri rare. Trump a răspuns vineri amenințând că va pune taxe vamale din trei cifre asupra mărfurilor chinezești provocând o degringoladă pe piețele financiare. Bessent și alți oficiali au încercat să readucă legăturile în făgașul normal printr-o serie de interviuri acordate în timpul acestei săptămâni.

Bessent a spus că China intenționa „ de la bun început” să acționeze, respingând afirmația Beijingului potrivit căreia acțiunile sale au fost un răspuns la decizii ale SUA.

Secretarul Trezoreriei a afirmat că un oficial comercial chinez de rang mai mic a amenințat, în luna august, că „va dezlănțui haosul” dacă SUA vor aplica taxele portuare asupra navelor chinezești.

„A venit, în luna august, o persoană puțin deplasată care a spus că China va dezlănțui haosul în sistemul global dacă Statele Unite vor merge înainte cu taxele pentru navele din China”, a spus Bessent.

Declarația neașteptată a lui Trump de vineri a zguduit piețele financiare globale, determinând indicele de referință S&P 500 să scadă cu peste 2%, cea mai mare scădere într-o singură zi pănă acum începând din aprilie, când mai multe anunțuri privind tarifele vamale făcute de Trump au alimentat volatilitatea pieței.

China „devine foarte ostilă”, a afirmat vineri preşedintele Trump, ameninţând Beijingul cu o creştere „masivă” a taxelor vamale, după ce ţara asiatică a decis să instituie un control şi mai mare asupra exporturilor de tehnologii legate de mineralele rare.

„Aceasta a fost o adevărată surpriză”, a reacţionat preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social. „Trebuia să mă întâlnesc cu (preşedintele chinez Xi Jinping) peste două săptămâni la summitul APEC din Coreea de Sud, dar se pare că nu mai există niciun motiv”, a scris el în aceeaşi postare.

Donald Trump a apreciat că „va fi obligat să contraatace financiar”.