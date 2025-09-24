Tensiuni diplomatice între Tbilisi și Berlin: Ambasadorul Germaniei, convocat de autoritățile georgiene și acuzat că promovează o „agendă radicală” înaintea alegerilor locale din țară

Ministerul de Externe al Georgiei l-a convocat miercuri pe ambasadorul Germaniei, acuzându-l că ar fi implicat în încercări de promovare a unei „agende radicale” în țară înaintea alegerilor locale de luna viitoare, considerate extrem de importante, notează Reuters.

Într-un comunicat, Tbilisi l-a avertizat pe ambasadorul Peter Fischer să nu se amestece în treburile interne ale Georgiei.

„La întâlnire s-a subliniat că partea georgiană este îngrijorată de încercările de a promova o agendă radicală în țară, ceea ce, la rândul său, contravine principiilor democratice și alimentează polarizarea societății”, se arată în comunicat.

Într-o postare pe platforma X, Ministerul german de Externe a transmis: „Respingem ferm retorica agresivă continuă a reprezentanților partidului Visul Georgian la adresa ambasadorului german”, făcând referire la formațiunea aflată la guvernare.

Autoritățile din această țară au intensificat măsurile împotriva opoziției pro-UE și a protestatarilor care ies în stradă aproape în fiecare seară de aproape un an, după alegerile parlamentare contestate din octombrie anul trecut și după decizia guvernului de a opri negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Unii ambasadori occidentali, printre care și Fischer, au stârnit nemulțumirea guvernului prin sprijinul acordat protestatarilor, inclusiv prin participarea la procesele acestora.

Fischer a declarat că convocarea sa reprezintă un „nou punct minim” în relațiile bilaterale și a calificat acuzațiile la adresa lui drept „nefondate”.

Tensiunile dintre Tbilisi și ambasadele europene s-au amplificat în ultimele săptămâni, pe fondul acuzațiilor formulate de partidul de guvernământ Visul Georgian, care susține că diplomați occidentali ar fi încălcat Convenția de la Viena prin întâlniri cu partide de opoziție, încercând astfel să influențeze alegerile programate pe 4 octombrie.

Douăzeci și șase de ambasade europene, inclusiv Germania, precum și delegația Uniunii Europene în Georgia, au respins miercuri aceste acuzații printr-un comunicat comun.

Partidele de opoziție nu au recunoscut rezultatele alegerilor parlamentare de anul trecut și acuză Visul Georgian de fraudă electorală, acuzații respinse de guvern. Scrutinul municipal care se apropie a adâncit și mai mult diviziunile din rândul opoziției georgiene, unele formațiuni anunțând boicot, în timp ce altele și-au desemnat candidați.