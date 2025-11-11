Tensiuni în AfD din cauza călătoriei unor membri în Rusia. Mesajul transmis de liderul partidului german de extremă dreapta

Alice Weidel, copreședintă a Alternativei pentru Germania (AfD), i-a criticat pe colegii de partid care au fost de acord să călătorească în Rusia, în contextul acuzațiilor de spionaj și apropiere de Kremlin cu care se confruntă partidul, transmite AFP.

Mai mulți politicieni din AfD au anunțat că intenționează să participe în această săptămână la un simpozion la Soci, stațiune de pe coasta rusească a Mării Negre, un anunț care a stârnit critici în Germania, având în vedere stadiul actual al relațiilor dintre cele două țări.

„Nu pot înțelege ce se presupune că ar trebui să facă acolo, ca să o spun direct”, a afirmat Weidel în cadrul unor declarații de presă.

Acuzații de spionaj pentru Rusia

Săptămâna trecută, parlamentari din alte partide politice, inclusiv președintele conservator al comisiei de supraveghere a serviciilor de informații, i-a acuzat pe politicienii AfD de spionaj pentru Rusia, ca urmare a zecilor de interpelări formulate de aceștia pe teme sensibile.

Viitoarea călătorie la Soci a fost invocată în repetate rânduri în timpul unei dezbateri parlamentare pe tema acuzațiilor, alături de alte legături apropiate dintre politicienii AfD și Rusia.

Pe ordinea de zi se credea că este și o întâlnire cu Dmitri Medvedev, vicepreşedinte al Consiliului Naţional de Securitate al Federaţiei Ruse, însă ea a fost interzisă între timp de liderii AfD.

Weidel, care a căutat să facă din AfD o forță majoră în politica germană, a apărat atitudinea mai deschisă a partidului în raport cu Rusia, dar consideră că din vizita la Soci sunt prea puține de câștigat.

Unul dintre parlamentarii AfD, Rainer Rothfuss, a fost convins să nu ia parte la călătorie, a precizat Weidel. Altul, Steffen Kotre, nu a renunțat la plan.

Weidel a promis o revizuire a modului în care aprobă AfD călătoriile membrilor în străinătate și susține că îndrumările vor fi aplicate cu strictețe, cu sancțiuni care să meargă până la eliminarea din partid.

„Procesul trebuie să fie structurat clar, deoarece lucrurile nu pot continua așa în viitor”, a spus Weidel.

„Există o mare nemulțumire, tocmai pentru că aceste călătorii nu servesc niciunui scop”, a conchis copreședinta AfD.