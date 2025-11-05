AfD, acuzat în parlamentul german că adăpostește „o celulă latentă loială Rusiei”. Replica partidului de extremă dreapta: „Cartea «nazismului» nu mai funcționează”

Legiuitori germani au acuzat miercuri Alternativa pentru Germania (AfD) că adăpostește o „celulă latentă” rusească, cea mai recentă dintr-o serie de acuzații de spionaj în favoarea Moscovei pe care partidul de extremă dreapta le neagă, transmite AFP.

Începând din octombrie, partidul AfD a fost acuzat că încearcă să folosească interpelările parlamentare pentru a aduna detalii sensibile despre infrastructura critică, securitate și chestiuni militare, în special în Thuringia, land din estul Germaniei.

Marc Henrichmann, parlamentar al Uniunii Creștin-Democrate (CDU) conduse de cancelarul Friedrich Merz, a declarat miercuri că întrebările formulate de AFP au vizat livrările de armament către Ucraina, centralele electrice, producția de drone și bazele militare.

„Au o celulă latentă loială Rusiei printre ei, cel puțin”, susține Henrichmann. „Ce noroc pentru Vladimir Putin că există AfD în Germania”, a adăugat parlamentarul CDU.

AfD respinge acuzațiile „malițioase”

Politicienii AfD neagă acuzațiile și le-au descris drept „rușinoase” și „malițioase”, însă nu au oferit o justificare în privința interpelărilor.

Markus Frohnmaier, membru al AfD, a acuzat guvernul că încearcă să distragă atenția de la problemele Germaniei și caută noi modalități de a păta reputația partidului din opoziție.

În timpul dezbaterii, Henrichmann a declarat că un document de strategie al Kremlinului l-a descris pe Frohnmaier ca fiind „sub control deplin”.

Popularitatea AfD, partid anti-UE și anti-migrație, a crescut mult în ultimul an. La alegerile naționale din februarie, partidul s-a clasat pe locul al 2-lea.

„Cartea «nazismului» nu mai funcționează, CDU a decis să petreacă următorii patru ani vorbind doar despre Rusia și AfD”, a declarat Frohnmaier.

Un alt parlamentar AfD, Stefan Keuter, a menționat că guvernul a dat răspunsuri publice în scris la solicitările partidului.

„Credeți că guvernul ar publica secrete de stat doar pentru că AfD le cere? În niciun caz”, a spus el.

Sonja Eichwede, din Partidul Social Democrat (SPD) al Germaniei, Sonja Eichwede, din partea social-democraților (SPD) de centru-stânga, a acuzat că AfD funcționează „ca un agent al intereselor rusești” în parlament.

FOTO: Andrei Victor Calangiu | Dreamstime.com