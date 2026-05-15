Tensiuni în BRICS. Țara pe care Iranul o acuză că e de partea SUA împotriva sa

Premierul indian Narendra Modi și președintele chinez Xi Jinping, liderii celor mai mari două țări din BRICS, FOTO: Manish Swarup / AP / Profimedia

Diplomații de rang înalt din statele membre ale BRICS, inclusiv din Emiratele Arabe Unite și Iran, nu au reușit să emită o declarație comună vineri, după o reuniune de două zile la Delhi, ceea ce a făcut ca gazda India să publice doar o declarație a președinției, transmite Reuters.

Iranul dorise ca gruparea economiilor emergente să condamne războiul declanșat de SUA și Israel împotriva sa la sfârșitul lunii februarie. Teheranul acuzat Emiratele Arabe Unite, un aliat al SUA din regiune, de implicare directă în operațiuni militare împotriva sa.

Iranul a lovit Emiratele Arabe Unite cu rachete și drone de mai multe ori de la începutul războiului pe 28 februarie. Mai devreme în cursul acestei luni, Emiratele au fost nevoite să își restricționeze iar spațiul aerian din cauza a ceea liderii de la Abu Dhabi afirmă că au fost noi lovituri iraniene.

„Au existat puncte de vedere diferite în rândul unor membri în ceea ce privește situația din regiunea Asia de Vest/Orientul Mijlociu”, a precizat India în declarația și documentul final.

Iranul, nou atac voalat la adresa Emiratelor Arabe Unite

Fără a numi direct Emiratele Arabe Unite, ministrul iranian de externe Abbas Araqchi a declarat într-o conferință de presă că un membru BRICS a blocat unele părți ale declarației.

„Nu avem nicio problemă cu acea anumită țară, nu ea a fost ținta noastră în războiul actual. Noi am lovit doar baze militare americane și instalații militare americane care, din păcate, se află pe teritoriul ei”, a spus Araqchi, adăugând că speră ca lucrurile să se schimbe atunci când liderii BRICS se vor întâlni mai târziu în acest an.

„Sper ca până la momentul în care vom veni la summit, să ajungă la o înțelegere bună, că Iranul este un vecin, trebuie să trăim unii cu alții, am trăit timp de secole și va trebui să trăim împreună și în secolele viitoare”, a subliniat șeful diplomației iraniene.

Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

În declarația Indiei se afirmă că statele membre ale BRICS și-au exprimat pozițiile naționale respective și au împărtășit „o gamă variată de perspective”.

Acestea au variat de la necesitatea unei soluționări rapide a crizei, importanța dialogului și diplomației, până la respectarea suveranității și a integrității teritoriale.

De asemenea, în discuții au fost incluse importanța respectării dreptului internațional, asigurarea unui comerț maritim sigur și neîngrădit prin căi navigabile internaționale și protejarea infrastructurii civile și a vieților omenești.

Țările BRICS, apel la unitatea Sudului Global

Declarația a precizat că miniștrii BRICS „au reamintit că Fâșia Gaza este o parte inseparabilă a Teritoriului Palestinian Ocupat”. Ei au subliniat, de asemenea, importanța unificării Cisiordaniei și a Fâșiei Gaza sub Autoritatea Palestiniană și au reafirmat dreptul poporului palestinian la autodeterminare și la un stat independent al Palestinei.

Fără a-l numi, în declarație se mai afirmă că un stat membru a avut rezerve cu privire la unele aspecte ale secțiunii despre Gaza.

Declarația Indiei, în calitate de președinte al blocului în 2026, a precizat că statele membre au făcut apel la unitatea Sudului Global pentru a face față provocărilor globale.

„Ei au evidențiat importanța Sudului Global ca motor al schimbării pozitive”, subliniază textul.

Regiunea se confruntă cu provocări internaționale, de la tensiuni geopolitice în creștere la declin economic, schimbări tehnologice, măsuri protecționiste și presiuni legate de migrație, avertizează declarația.

BRICS reunește Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud, Etiopia, Egipt, Iran și Emiratele Arabe Unite.

Cea mai mare țară din BRICS, afectată puternic de conflictul din Orientul Mijlociu

În calitate de al treilea cel mai mare importator și consumator de petrol din lume, India a fost afectată puternic de blocada efectivă a Iranului asupra Strâmtorii Ormuz, prin care trece, în condiții normale, o cincime din livrările globale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Atacurile iraniene au fost legate de moartea a cel puțin trei cetățeni indieni în această cale navigabilă, iar o navă sub pavilion indian a fost scufundată în această săptămână, chiar în timp ce Araqchi se deplasa la Delhi.

În timpul unei scurte vizite în Emiratele Arabe Unite, premierul indian Narendra Modi a condamnat vineri atacurile asupra statului din Golf.

„Modul în care Emiratele Arabe Unite au fost țintite este inacceptabil sub orice formă”, a spus el. „În aceste circumstanțe dificile, reținerea și curajul pe care le-ați demonstrat sunt foarte lăudabile”, a subliniat acesta.