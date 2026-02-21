Tensiuni în Franța înaintea marșului pentru studentul naționalist ucis în bătaie. Macron îndeamnă la calm

Marșul este programat să aibă loc sâmbătă, în condiții de securitate sporită, în memoria unui militant de extrema dreaptă ucis în bătaie de către membri ai extremei stângi la Lyon (centru-vest), potrivit AFP.

Quentin Deranque, un student de 23 de ani, a murit după mai multe lovituri primite în 12 februarie, fiind atacat de un grup de cel puțin șase persoane cu cagule, scrie Agerpres.

Marșul în memoria sa este preconizat pentru sâmbătă seara la Lyon, unde a fost desfășurat un dispozitiv „extrem de important” de polițiști și jandarmi, autoritățile așteptându-se la confruntări cu această ocazie.

Șase suspecți, acuzați de crimă

„Este un moment de reculegere și de respect pentru tânărul nostru compatriot care a fost ucis”, a afirmat președintele francez Emmanuel Macron la deschiderea Salonului dedicat agriculturii de la Paris.

„În Republică, nicio violență nu este legitimă”, a subliniat el. „Nu există loc pentru miliții, de oriunde ar veni acestea”, a adăugat el.

Președintele francez a anunțat, de asemenea, o întâlnire cu guvernul săptămâna viitoare, pentru „a face o analiză completă a grupurilor de acțiune violentă care operează în țară și au legături cu partidele politice, indiferent care ar fi acestea”.

Șase indivizi suspectați de participarea la agresiunea soldată cu moartea tânărului au fost acuzați de „omucidere voluntară”, iar un asistent parlamentar al unui deputat al stângii radicale a fost acuzat de „complicitate”.

Administrația președintelui american Donald Trump a denunțat vineri violența politică a extremei stângi, cerând aducerea în fața justiției a celor responsabili de moartea lui Quentin Deranque.

Dispută între Macron și Meloni

Moartea lui Quentin Deranque a provocat, de asemenea, o dispută verbală între Emmanuel Macron și premierul italian de extremă dreapta, Giorgia Meloni.

„Moartea unui băiat care abia trecuse de 20 de ani, atacat de grupuri legate de extremismul de stânga într-un climat de ură ideologică care se răspândește în mai multe țări, este o rană pentru întreaga Europă”, a scris Meloni într-o postare joi pe platforma X.

Emmanuel Macron i-a răspuns vineri într-un mod tăios să înceteze să mai „comenteze ceea ce se întâmplă la alții”.

„A interveni (…) pentru a-mi exprima solidaritatea cu poporul francez într-o chestiune care, evident, îi privește pe toți nu constituie o ingerință. Îmi pare rău că Macron nu a înțeles asta”, a reacționat șefa guvernului italian.

„Văd un climat care nu-mi place, îl văd în Italia, îl văd în Franța, îl văd în Statele Unite”, a mai afirmat Giorgia Meloni, care a făcut referire la „anii de plumb” dintre 1969 și 1980, în care Italia a fost scena unor atentate comise de organizații marxiste radicale, precum Brigăzile Roșii, dar și de organizații de extremă dreapta. Membri ai Brigăzilor Roșii și-au găsit atunci refugiu în Franța, amintește AFP.