Tensiuni mari între și SUA – Venezuela. Trump a renunțat la eforturile de a ajunge la un acord diplomatic. Statele Unite ar putea începe să caute traficanți de droguri „pe uscat” / Ultimele declarații ale lui Maduro

Președintele Nicolas Maduro, discurs către militari, la o tabără de antrenament din Caracas, Venezuela. Credit foto: Zurimar Campos / AFP / Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, a renunțat la eforturile de a ajunge la un acord diplomatic cu Venezuela și i-a cerut trimisului său special Richard Grenell să înceteze toate demersurile, a dezvăluit luni un înalt oficial american pentru Reuters.

Informația, publicată pentru prima dată de New York Times, vine după o serie de atacuri militare asupra unor nave care transportau droguri în apropierea Venezuelei.

Trump a declarat în fața Congresului că SUA sunt angajate într-un „conflict armat neinternațional” cu cartelurile de droguri.

Statele Unite „vor trebui să înceapă să caute pe uscat”

Oficialul american a declarat pentru Reuters că, deși se pare că Trump ia în considerare lansarea unor atacuri în interiorul Venezuelei, acesta nu a decis încă dacă va trece la a doua fază a campaniei militare.

Trump i-a transmis mesajul lui Grenell în timpul unei întâlniri în Biroul Oval joia trecută cu înalți lideri militari, a afirmat oficialul.

Duminică, Trump le-a spus unor membri ai armatei americane că atacurile SUA asupra navelor din largul coastelor Venezuelei au oprit fluxul de droguri pe mare și că Statele Unite „vor trebui să înceapă să caute pe uscat”. Casa Albă nu a oferit alte detalii.

Tensiunile dintre Washington și Caracas s-au intensificat de când Trump s-a întors la Casa Albă în ianuarie, președintele venezuelean Nicolas Maduro negând acuzațiile SUA că în țară se produc droguri și susținând că SUA speră să-l îndepărteze de la putere.

Trump a minimalizat posibilitatea unei schimbări de regim în țara sud-americană.

În august, Washingtonul a dublat recompensa pentru informații care să ducă la arestarea lui Maduro la 50 de milioane de dolari, acuzându-l de legături cu traficul de droguri și grupurile criminale, acuzații pe care Maduro le neagă.

Maduro: Se pregătea o provocare cu bombă la ambasada SUA

Venezuela susține că „extremiști” voiau să amplaseze explozibili la ambasada americană din Caracas, denunțând o provocare în plină criză între cele două țări, pe fondul desfășurării de nave de război americane în Caraibe, transmite marți AFP.

„A fost o acțiune provocatoare”, a declarat luni seara președintele venezuelean Nicolas Maduro la televiziune, dând asigurări că „două surse” au furnizat informații concordante cu privire la „posibilitatea ca un grup terorist local să plaseze o încărcătură explozivă la ambasada Statelor Unite din Caracas”.

„Este o operațiune tipică de tip steag fals”, a declarat el.

„S-ar putea numi o operațiune tipică de provocare pentru a crea apoi un scandal și a utiliza puterea de comunicare prin rețele și mass-media pentru a da vina pe guvernul bolivarian (venezuelan, n.r.) și a începe o escaladare a confruntării (…) în care nu se va auzi decât zgomotul mitralierelor și al rachetelor”, a continuat el.

„În ciuda tuturor disputelor pe care le-am avut cu guvernele Statelor Unite, această ambasadă este protejată în conformitate (…) cu dreptul internațional de către guvernul nostru. Ambasada Statelor Unite în Venezuela este considerată teritoriu american”, a subliniat el, adăugând că „securitatea a fost întărită” în jurul clădirilor.

„Nu suntem un narco-stat”

În paralel, autoritățile au organizat în după-amiaza zilei un marș care s-a încheiat în fața sediului Națiunilor Unite din capitală. Manifestanții au respins prezența navelor de război americane în apropierea apelor teritoriale și acuzațiile de trafic de droguri lansate de președintele american Donald Trump.

„Nu suntem un narco-stat, suntem bolivariști”, se putea citi pe unul dintre pancartele ridicate în timpul mitingului.

„Vrem să-i spunem (…) domnului Trump să-și retragă navele (și) bateriile de rachete, pentru că aceasta nu este o țară traficantă de droguri, ci o țară care luptă împotriva traficului de droguri”, a declarat pentru AFP Manuel Ladera, un angajat aeroportuar în vârstă de 62 de ani.

Puterea acuză în mod regulat opoziția de comploturi reale sau imaginare. Caracas și Washington au rupt relațiile diplomatice în 2019, iar ambasada americană din Caracas este pustie, cu excepția câtorva angajați.

Unde este lidera opoziției venezuelene?

Pe rețelele de socializare circulă de câteva săptămâni un zvon potrivit căruia lidera opoziției Maria Corina Machado, care se află în clandestinitate de la alegerile prezidențiale din iulie 2024, a găsit refugiu în ambasada americană.

Aceasta nu a dezvăluit unde se află și nicio autoritate venezueleană sau americană nu a confirmat aceste zvonuri.

Cu toate acestea, puternicul ministru de interne și justiție, Diosdado Cabello, a sugerat la jumătatea lunii septembrie că Machado se află în incinta ambasadei americane. „Se află în Valle Arriba, într-o casă mare, despre care se spune că nu este nimeni acolo, dar este cineva (…) dar nu spuneți nimănui, pentru că este un secret”, a spus el ironic. Ambasada Statelor Unite se află tocmai în zona Valle Arriba.

Opoziția a revendicat victoria la alegerile prezidențiale din 2024, acuzând fraude electorale. Realegerea lui Nicolas Maduro nu a fost recunoscută de Washington, nici de o mare parte a comunității internaționale.

Vineri, Washingtonul, care a desfășurat nave militare în Marea Caraibelor în cadrul unei operațiuni antidrog, a lansat un nou atac asupra unei nave suspectate de trafic de droguri în largul coastelor Venezuelei, ucigând patru persoane. Acest lucru ridică la cel puțin patru numărul atacurilor asupra unor astfel de nave, soldate cu cel puțin 21 de morți.

Nicolas Maduro a denunțat vineri o „agresiune armată” din partea Statelor Unite, acuzând Washingtonul că folosește traficul de droguri ca un pretext fals „pentru a impune o schimbare de regim” și a pune mâna pe rezervele de petrol dintre cele mai importante din lume.

Guvernul venezuelean a condamnat joi „incursiunea ilegală” a avioanelor de vânătoare americane într-o zonă aflată sub controlul său aerian.