Tentativă de fraudă online, cu numele ASF și identitatea vizuală a HotNews. Avertismentul autorităților

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a avertizat că în mediul online circulă o tentativă de fraudă care utilizează numele instituției și imită identitatea vizuală a HotNews.

Potrivit ASF, este vorba despre un „articol înșelător care promovează o presupusă platformă de investiții, «Prețuământ», prezentată ca fiind autorizată de ASF”.

„Materialul folosește numele regretatului jurnalist Patrick André de Hillerin și reproduce elemente de identitate vizuală ale publicației HotNews, pentru a crea aparența unei știri autentice. Articolul este însă găzduit pe domeniul carpatiamet.pro, fără legătură cu site-ul oficial hotnews.ro. Sub pretextul unor investiții de numai 1.250 de lei, sunt promise câștiguri lunare de până la 23.500 de lei”, explică ASF.

ASF a precizat că „nu a autorizat platforma de investiții menționată”, iar faptul că este folosit numele instituției „nu reprezintă o dovadă a autorizării platformei”.

„Recomandăm cetățenilor să verifice adresa site-ului, să nu acceseze linkuri suspecte și să nu transfere bani înainte de verificarea entității în registrele oficiale ale ASF, disponibile pe www.asfromania.ro. O știre care arată autentic poate fi falsă. Verificați sursa înainte de a vă investi economiile!”, a conchis ASF.

Sursă: Anatolii Savitskii | Dreamstime.com