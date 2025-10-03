Termenul fixat de Donald Trump pentru Hamas. Liderul SUA amenință organizația că „tot iadul se va dezlănțui împotriva sa”

Președintele american Donald Trump a transmis vineri un ultimatum către Hamas pentru a accepta planul său pentru viitorul Fâșiei Gaza, numindu-l o „ultimă șansă” pentru organizația militantă palestiniană, transmite Reuters.

„Trebuie să se ajungă la un acord cu Hamas până duminică seara, la ora 6 PM, ora Washington, D.C.”, a scris liderul american, vineri, într-o postare pe platforma sa de social media, Truth Social. „Fiecare țară a semnat! Dacă nu se ajunge la acest acord de ultimă șansă, tot iadul, cum nu a mai văzut nimeni până acum, se va dezlănțui împotriva Hamas”, a adăugat Donald Trump.

Marți, Trump declarase că va acorda Hamas trei până la patru zile pentru a accepta planul său în 20 de puncte, care presupune inclusiv dezarmarea organizației – o cerere pe care Hamas a respins-o în trecut.

Planul prevede o încetare imediată a focului, eliberarea tuturor ostaticilor ținuți de Hamas în Fâșia Gaza în schimbul prizonierilor palestinieni din Israel, o retragere israeliană etapizată din Gaza, dezarmarea Hamas și crearea unui guvern de tranziție condus de un organism internațional.

Hamas a spus că încă analizează planul

Hamas încă studiază propunerea președintelui Trump, a relatat vineri The New York Times (NYT), citând un membru politic de rang înalt din organizație.

„Hamas discută acest plan cu seriozitate”, a declarat Mohammad Nazal, oficialul Hamas în cauză, într-un interviu acordat joi pentru Al Jazeera, spunând că grupul se consultă cu alte facțiuni palestiniene și își va anunța poziția în curând.

Nazal a spus că Hamas are „comentarii” în privința planului și caută în el „zone gri” pe baza cărora să poată lucra.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și-a exprimat susținerea pentru plan, spunându-le luni reporterilor că, dacă Hamas nu îl acceptă, Israelul își va continua campania în Gaza și „va duce treaba la capăt singur”.

Acceptarea planului de către Hamas ar putea duce la o încetare imediată a luptelor. Orice alt răspuns ar putea prelungi conflictul, a mai notat NYT.