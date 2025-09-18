Termenul pentru trecerea de la Revisal către Reges – Online a fost prelungit

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, prorogarea termenului de trecere de la sistemul REVISAL la platforma Reges – Online, a anunţat Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, la finalul ședinței Executivului. Noul termen este 31 decembrie 2025, în condițiile în care cel iniţial era 30 septembrie 2025.

Guvernul a luat decizia amânării trecerii la REGES Online, „pentru a veni in sprijinul angajatorilor care întâmpină dificultăţi în procesul de migrare”, a precizat purtătorul de cuvânt.

„În prezent, doar 23% dintre firme au reuşit să finalizeze tranzacţia, iar menținerea termenului iniţial, până la 30 septembrie 2025, ar fi generat un risc major de blocaj operational, posibile sancţiuni aplicate angajatorilor. Deci, dintr-un motiv tehnic a fost amânat până la finalul anului”, a mai spus Ioana Dogioiu.

De ce au cerut experţii în legislaţia muncii prelungirea termenului pentru trecerea la Reges-Online

Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii (UNELM) a transmis Guvernului, Ministerului Muncii și Inspecției Muncii o solicitare de prelungire, până la finalul anului 2025, a termenului pentru trecerea angajatorilor la Reges-Online, scrie StartupCafe.

„În numele a 4.657 de angajatori și peste 42.000 de salariați, am transmis Guvernului României, Ministerului Muncii și Inspecției Muncii o cerere fermă de prelungire a termenului de conformare prevazut de art. 11 din HG nr. 295/2025, până la data de 31 decembrie 2025, pentru ca platforma Reges-Online să poată fi utilizată în condiții optime, fără riscul sancțiunilor și fără a întârzia angajările”, anunță UNELM.

De la 1 octombrie 2025, Revisal trebuia să devină Reges-Online, astfel că angajatorii mai aveau la dispoziție doar câteva zile pentru a se înregistra în noul Registru general de evidență a salariaților, pentru a nu risca amenzi.

„Solicitarea noastră se bazează pe problemele tehnice semnalate de comunitatea profesională: întârzieri în autorizarea accesului, erori de funcționare, lipsa unui manual oficial de utilizare și riscul de a califica drept muncă nedeclarată situații în care angajatorii nu au putut înregistra salariații din cauze neimputabile lor”, spune Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii.

Hotărârea 295/2025 prevedea că firmele au la dispoziție 6 luni, din momentul publicării actului în Monitorul Oficial pe 31 martie 2025, pentru a se înregistra în noul sistem. Astfel, termenul limită pentru angajatori este 30 septembrie 2025. Nerespectarea acestei obligaţii urma să fie sancţionată cu amenzi de la 15.000 lei la 20.000 lei, conform Hotărârii nr. 295/2025.

Totodată, angajatorii au obligația ca până la finalul acestei luni să completeze și să transmită în Registru toate elementele contractelor individuale de muncă active la data accesării Registrului, care nu se regăsesc în sistemul informatic care face obiectul soluției tehnice pentru transmiterea datelor în registru de către angajatori.