Test NASA al rachetei care va lansa misiunea către Lună cu echipaj uman. Care este etapa critică a repetiției

NASA va trece joi la cel de-al doilea test de alimentare a rachetei Space Launch System (SLS), ce va fi folosită pentru misiunea Artemis 2 cu echipaj uman în jurul lumii, transmite miercuri Space.com, preluată de Agerpres. Testul va alimenta racheta gigantică pentru o lansare simulată pe 20 februarie la ora 01:30 GMT.

Testul de joi urmează unui prim test din 2-3 februarie, care a identificat scurgeri de combustibil cu hidrogen şi alte probleme.

Operatorii misiunii au fost chemaţi la posturi de marţi seară, ora 23:50 GMT, pentru a începe cea de-a doua repetiţie generală (WDR) pentru racheta Artemis 2 Space Launch System (SLS).

Testul a continuat peste noapte, echipele petrecând seara târziu şi orele de dimineaţă devreme pornind sistemele cheie ale vehiculelor. Conform cronologiei NASA, capsula Orion a fost pornită înainte de miezul nopţii, fiind urmată de activarea etapei centrale şi a etapei de propulsie criogenică intermediară (ICPS) la primele ore ale dimineţii de miercuri. Conform programului, inginerii au trecut apoi la pregătirile finale pentru cele patru motoare RS-25 ale rachetei.

Până în această dimineaţă şi după-amiază, echipele se aşteaptă să se concentreze pe operaţiunile de încărcare a bateriei atât pentru Orion, cât şi pentru treapta de bază a rachetei SLS.

Cea mai critică etapă a repetiţiei se va desfăşura însă joi, când NASA intenţionează să încarce peste 2.700 de metri cubi de hidrogen lichid şi oxigen lichid în SLS – aceeaşi operaţiune care a forţat încetarea timpurie a primei repetiţii generale pentru misiunea Artemis 2 din ianuarie, după ce a fost detectată o scurgere de hidrogen.

Scurgerile de hidrogen au afectat de asemenea repetiţiile generale pentru misiunea Artemis 1, care a ajuns să fie lansată în noiembrie 2022, după întârzieri semnificative. Artemis 1 a fost un succes, trimiţând o capsulă Orion fără echipaj pe orbita selenară şi înapoi.

Artemis 2 este prima misiune cu echipaj a programului Artemis al NASA. Acesta va trimite patru astronauţi într-o călătorie de 10 zile în jurul Lunii şi înapoi pe Pământ la bordul capsulei Orion. Cea mai apropiată dată posibilă pentru lansare este 6 martie.