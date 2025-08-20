„Thailanda Europei”: Străinii trăiesc vacanțe de vis în Grecia, însă localnicii sunt tot mai nemulțumiți

Studiile arată că unul din doi greci nu va merge în vacanță anul acesta din cauza salariilor mici din țară, relatează The Guardian.

Dintr-un ghișeu cu vedere spre feriboturile ancorate în portul Pireu, Tassos Papadopoulos taie bilete pentru pasagerii care se îndreaptă spre insulele din Golful Saronic.

Este ora 17:00 într-o zi toridă de vară, iar prin lumina strălucitoare a soarelui el privește mașinile și camioanele care se aliniază pentru a urca pe rampa de oțel în cala vasului cu destinația Egina. Anul trecut, cozile erau mult mai lungi.

„Oamenii nu mai călătoresc, se pare”, spune el ridicând din umeri. „Traficul din weekend este mai intens, dar vânzările de bilete au scăzut, aș zice, cu 50%”.

Strălucind în depărtare, dincolo de dealurile de sub Acropole, Insulele Saronice sunt populare tocmai datorită apropierii de Atena. În 2024, Egina a atras peste 2 milioane de vizitatori, printre care mulți greci atenți la buget, atrași de tarifele accesibile ale feriboturilor.

Salariile insuficiente și prețurile mari îi fac pe greci să renunțe la vacanțe

„Pe vremea asta, în august anul trecut, toate șezlongurile de acolo erau ocupate până la ora 10 dimineața”, spune Konstantinos Tsantas, care deține o afacere de sporturi nautice pe plajele din Peloponez. „Anul acesta sunt goale. Cunosc oameni din domeniul sporturilor nautice din toată țara și toți spun același lucru: afacerile au scăzut. Și să te gândești că Egina e relativ ieftină”, afirmă acesta.

„2025 va rămâne în amintire drept anul în care grecii au decis să renunțe la tradiționalul lor pelerinaj anual la plajă. Imortalizate de cântăreți și poeți, de regizori și scenariști, bucuriile nepăsătoare ale verii au căzut, pentru mulți, pradă realității dure de a face față cheltuielilor zilnice”, scrie The Guardian.

„Studiile noastre arată că unul din doi greci nu va merge în vacanță anul acesta”, spune Takis Kalofonos, director financiar principal la EKKE, Uniunea Consumatorilor Muncitori din Grecia.

„Dacă în urmă cu 10 ani oamenii își luau 20 sau chiar 30 de zile libere, vara aceasta e vorba de mai puțin de o săptămână. Cicladele și insulele mai îndepărtate sunt un vis de neatins pentru mulți greci. Cine poate plăti 450 € pe bilete de feribot – atât ar costa pentru o familie de patru persoane cu mașină – când salariul mediu este de 1.342 € pe lună?”, spune Kalofonos.

Unii greci sacrifică inclusiv vacanța tradițională din august

Marea migrare din august – adesea centrată pe sărbătoarea religioasă a Adormirii Maicii Domnului, în data de 15 a lunii – s-a redus pentru mulți la câteva zile petrecute cu familia sau prietenii în sate din partea continentală a Greciei.

„Mi-ar plăcea să stau în Amorgos, dar să ajung pe o insulă atât de departe e pur și simplu imposibil”, spune Ismini Balale, în vârstă de 28 de ani, care se străduiește să supraviețuiască cu un salariu de 850 € pe lună în retail. „Nu pot să dau 200 € pe noapte pentru o cameră. Toți prietenii mei sunt în aceeași situație, și toți avem studii postuniversitare. Ne luăm câteva zile libere, ici și colo, vara asta”.

Agenția europeană de statistică, Eurostat, a confirmat recent constatările EKKE, anunțând că 46% dintre greci – cu 19% mai mult decât media UE – nu și-au permis o vacanță de o săptămână anul trecut.

În Atena, augustul a adus scene altădată de neimaginat: sistemul de transport public e supraaglomerat; traficul din centrul orașului abia s-a redus; locurile la cinematografele în aer liber sunt vândute integral, iar barurile și restaurantele fast-food sunt pline de tineri greci care nu au avut bani să plece în vacanță.

Turiști și localnici din Atena, fotografiați în centrul orașului pe 17 iulie 2025, FOTO: Kokovlis-NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

Grecia a fost vizitată de 36 de milioane de turiști străini anul trecut

„Se vorbește despre redresarea economică a țării noastre, dar niciunul dintre acei indicatori pozitivi nu îi ajută pe oameni ca mine”, spune Balale. „Și nici nu cred că acest guvern e prea interesat”.

Paradoxal, tocmai faptul că Grecia este un loc de vacanță perfect îi face pe greci tot mai incapabili să și-l permită.

Sosirea a 36 de milioane de turiști anul trecut – aproape de patru ori cât populația de rezidenți – a transformat țara mediteraneană în una dintre primele 10 destinații turistice la nivel global. Sectorul a adus venituri estimate la 21,7 miliarde € în 2024, ajutând Atena să reducă uriașa povară a datoriei publice, de la 180% din PIB, la apogeul crizei datoriilor, la 153,6%.

Însă, deși turismul este motorul economiei grecești, asigurând cel puțin unul din cinci locuri de muncă, succesul a dus și la creșterea explozivă a prețurilor.

Salariile, în schimb, au stagnat și au fost depășite de ratele inflației care au crescut mult mai repede decât în alte state UE, generând o scumpire accentuată a vieții. Cei care totuși reușesc să pună bani deoparte spun că tot mai frecvent constată că e mai ieftin să își facă vacanța în străinătate decât în Grecia.

„Suntem Thailanda Europei”

Un sondaj Alco din iunie a arătat că creșterea explozivă a costurilor de cazare, a tarifelor feriboturilor și a prețurilor din restaurante reprezintă principalele obstacole în calea călătoriilor pentru localnicii din Grecia.

„Grecii sunt excluși financiar de la a se bucura de ceea ce era o tradiție culturală și religioasă – vacanța din august”, spune profesorul Christos Pitelis, expert în economie industrială și în sectorul turismului și ospitalității la Universitatea din Southampton. „Veniturile disponibile tot mai reduse fac ca această experiență să fie, pentru mulți, pur și simplu inaccesibilă”, subliniază el.

Cu clasa de mijloc lovită cel mai tare de măsurile de austeritate – prețul salvării economiei grecești falimentare de către creditorii internaționali acum un deceniu – premierul Kyriakos Mitsotakis a anunțat că urmează măsuri de sprijin. Guvernul său de centru-dreapta a promis reducerea taxelor și creșterea salariului mediu lunar la 1.500 € până în 2027.

Dar grecii nu pot să nu observe că, în timp ce vizitatorii străini se bucură de frumusețea naturală și de alte plăceri ale țării lor, pentru ei asemenea bucurii au devenit o amintire dulce-amară.

„Suntem Thailanda Europei; oferim servicii pentru ca alții să se bucure”, spune Aris Apikian, privind turiștii care trec prin fața magazinului de covoare unde lucrează, în centrul Atenei.

„În timp ce străinii își trăiesc visul în Grecia, noi simțim direct tot ce e greșit aici. Cine mai vrea să meargă în vacanță când i se spune că facturile la energie, la orice, sunt pe cale să crească? Cred că oamenii încep să-și dea seama, acum că nu ne putem permite nici măcar o săptămână liberă, că noi, grecii, suntem adevărații pierzători”, deplânge acesta.