Thailanda îl contrazice pe Trump și continuă luptele cu Cambodgia, deși președintele american anunțase o încetare a focului

Prim-ministrul interimar al Thailandei a negat existența unui acord de încetare a focului cu Cambodgia, în ciuda faptului că președintele american Donald Trump susținea că țările au fost de acord să oprească luptele, potrivit The Guardian.

În contextul ciocinirilor intense din zonele de graniță, premierul Anutin Charnvirakul a declarat sâmbătă că Thailanda nu a fost de acord cu o încetare a focului și că forțele sale vor continua luptele. Cambodgia a anunțat că a suspendat toate punctele de trecere a frontierei cu Thailanda.

Forțele thailandeze au efectuat noi atacuri sâmbătă, inclusiv cu avioane de vânătoare, în timp ce Cambodgia a lansat tiruri de rachete spre zonele de graniță. Armata thailandeză a anunțat că focul forțelor din Cambodgia a rănit cel puțin doi civili care fugeau spre un buncăr.

În ostilitățile din ultima săptămână au fost raportate peste 20 de decese, iar peste 500.000 de oameni au fost strămutați.

Thailanda susține că au murit 15 dintre militarii săi, respectiv 165 dintre cei ai Cambodgiei. De partea cealaltă, Cambodgia nu a raportat nicio victimă în rândul personalului militar, dar susține că au fost uciși cel puțin 11 civili.

Trump anunțase că părțile au fost de acord cu o încetare a focului

Trump, care a discutat vineri cu premierii celor două țări, a anunțat după convorbiri un acord pentru încetarea focului și reluarea armistițiului din iulie, însă liderii din Thailanda și Cambodgia nu au menționat niciun acord în comunicatele transmise de cele două părți, iar premierul Anuntin a declarat că nu există o astfel de înțelegere.

Acordul inițial a fost mediat în iulie de Malaysia și s-a concretizat în urma presiunilor exercitate de președintele SUA, care a amenințat cu suspendarea privilegiilor comerciale în cazul în care Thailanda și Cambodgia se opun. Înțelegerea a fost oficializată mai în detaliu în octombrie, în cadrul unei reuniuni regionale la care a fost prezent și Donald Trump.

Thailanda și Cambodgia și-au contestat suveranitatea timp de mai bine de un secol în diverse puncte din zona frontierei terestre dintre cele două țări, cu o lungime de 817 kilometri, care a fost cartografiată pentru prima oară de Franța, în 1907, când Cambodgia era colonia sa, explică Reuters.