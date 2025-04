The Times îl citează pe emisarul lui Trump spunând că Ucraina ar putea fi divizată precum Berlinul după război. Kelogg acuză că i-au fost denaturate declarațiile

Ucraina ar putea fi împărţită precum Berlinul după al Doilea Război Mondial, a sugerat emisarul lui Donald Trump la Kiev, Keith Kellogg, în contextul în care Rusia continuă să refuze acceptarea unui armistiţiu, a scris The Guardian, citând The Times. Oficialul american neagă însă că a făcut aceste declarații.

„Emisarul lui Trump: Ucraina ar putea fi divizată precum Berlinul după război”, a titrat The Times, informaţia fiind preluată de mai multe publicaţii din lume, inclusiv de presa rusă, scrie News.ro.

Generalul Keith Kellogg a părut să sugereze că ţara ar putea fi împărţită în zone de control, cu trupe britanice şi franceze făcând parte dintr-o „forţă de reasigurare” în vest, iar forţele Moscovei în est. Între ele s-ar afla forţele ucrainene şi o zonă demilitarizată, însă, potrivit lui Kellogg, SUA nu ar furniza trupe terestre, notează The Guardian.

„Ai putea aproape să faci lucrurile să semene cu ceea ce s-a întâmplat la Berlin după al Doilea Război Mondial, când aveai o zonă rusă, o zonă franceză şi o zonă britanică”, a declarat el pentru ziarul The Times.

Informaţia a fost preluată şi de agenţia rusă TASS.

Keith Kellogg neagă însă şi acuză că declaraţiile sale ai fost denaturate.

„Articolul The Times denaturează ceea ce am spus. Vorbeam despre o forţă de rezilienţă după încetarea focului în sprijinul suveranităţii Ucrainei. În discuţiile despre împărţire, mă refeream la zone sau zone de responsabilitate pentru o forţă aliată (fără trupe americane). NU mă refeream la o împărţire a Ucrainei”, a explicat el pe X.

