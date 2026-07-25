„Toată lumea întreabă cât costă racheta”. Explicațiile oferite de Armată, după ce a fost doborâtă o a doua dronă în 24 de ore

O rachetă nu este trasă pentru a economisi bani, ci pentru a elimina un pericol, a declarat Armata României, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Armata reclamă că „toată lumea întreabă cât a costat racheta” cu care au fost doborâte cele două drone care pătrunseseră în spațiul aerian național vineri și sâmbătă, însă „mai puțini se întreabă cât ar costa dacă nu ar fi fost lansată”.

„E ca și cum ai spune că airbagul unei mașini este prea scump, fără să te gândești cât valorează viața omului pe care îl salvează. Sau că un extinctor este o cheltuială inutilă, până în ziua în care îți salvează casa. O rachetă nu este trasă pentru a economisi bani. Este trasă pentru a elimina un pericol”, au explicat reprezentanții Armatei.

Aceștia au subliniat că „siguranța cetățenilor nu are preț” și că în fața unui pericol real „cea mai scumpă decizie poate fi, de fapt, să nu faci nimic”.

„Când o dronă neidentificată pătrunde în spațiul aerian al României, decizia nu se ia comparând prețul dronei cu prețul rachetei. Se ia comparând riscul cu valoarea pe care trebuie să o protejăm: viața oamenilor”, au mai declarat reprezentanții Armatei.

Două drone doborâte în 24 de ore

O dronă care a pătruns sâmbătă dimineață în spațiul aerian național a fost doborâtă de militarii români la 10 kilometri de localitatea Sfântu Gheorghe, al doilea incident de acest gen în 24 de ore.

Drona care intrase vineri – și despre care autoritățile au spus că era un de tip Shahed (Geran-2 în denumirea rusească – fusese doborâtă de forțele aeriene în județul Buzău, în apropiere de localitatea Padina.

Până ieri, niciuna dintre dronele care au intrat în spațiul aerian românesc nu fusese doborâtă. În schimb, militarii români realizaseră deja o astfel de intervenție, în mai, într-o misiune de poliție aeriană în Estonia.