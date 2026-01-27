Toate companiile aeriene vor oferi Wi-Fi gratuit în timpul zborurilor în doar câțiva ani, afirmă șeful celui mai mare transportator din Europa

Wi-Fi-ul gratuit și de mare viteză în timpul zborului ar putea deveni disponibil pe fiecare avion în următorii cinci ani, afirmă Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, citat de Business Insider. „Clienții îl vor folosi dacă este gratuit, dar dacă trebuie să plătească pentru el, nu îl vor folosi”, consideră acesta.

„Cred că, pe măsură ce tehnologia Wi-Fi se va îmbunătăți în următorii patru sau cinci ani, vom ajunge cu toții să oferim acces Wi-Fi gratuit”, a declarat luni O’Leary, șeful celei mai mari companii aeriene din Europa raportat la numărul de pasageri transportați anual, în timpul unei teleconferințe cu investitorii privind rezultatele financiare.



Business Insider notează că Ryanair este cunoscută pentru oferta sa fără artificii și pentru obsesia de a menține costurile la un nivel scăzut. În ultimul trimestru, a avut un tarif mediu de 44 de euro și a raportat profituri după impozitare de 115 milioane de euro, înainte de o cheltuială excepțională legată de o amendă uriașă primită în Italia.

În ultimele luni, o serie de companii aeriene au semnat acorduri cu Starlink, rețeaua de internet prin satelit a lui Elon Musk, care poate oferi în timpul zborului internet cu viteze de peste 200 Mbps – mai rapide decât multe conexiuni Wi-Fi de acasă.

Șeful Ryanair spune că prețul biletelor e mai important decât accesul la internet în avion

Totuși, pentru Ryanair și O’Leary, biletele ieftine sunt mai importante pentru a câștiga clienți. „Nu am nicio îndoială că un tarif scăzut va învinge de fiecare dată Wi-Fi-ul gratuit la bord”, le-a spus investitorilor directorul companiei aeriene low-cost.

Disputa sa recentă cu Elon Musk, în timpul căreia miliardarul a vehiculat inclusiv posibilitatea de a cumpăra Ryanair, a fost declanșată de estimări diferite privind costurile suplimentare de combustibil pe care le-ar genera instalarea unei antene Starlink pe un avion.

O’Leary a spus că rezistența aerodinamică ar duce la o creștere de 2%, ceea ce ar costa peste 200 de milioane de dolari pe an și ar duce la majorarea prețurilor biletelor. SpaceX, compania aerospațială a lui Musk care gestionează rețeaua Starlink, afirmă în schimb că creșterea ar fi de doar 0,3%.

Ce așteaptă Ryanair pentru a oferi Wi-fi gratuit „fără să stea pe gânduri”

O’Leary a spus însă luni că, indiferent care ar fi realitatea, orice cost suplimentar de combustibil ar fi inacceptabil pentru compania sa.

În schimb, el a declarat că Ryanair ar introduce Wi-Fi la bord „fără să stea pe gânduri” dacă tehnologia s-ar îmbunătăți astfel încât antenele să nu mai fie montate în exteriorul fuselajului avionului. O’Leary a sugerat că, în următorii ani, astfel de antene ar putea fi instalate în cala avionului.

El a precizat că Ryanair continuă discuțiile cu Starlink, Amazon și compania britanică de telecomunicații Vodafone. O’Leary a mai spus în cadrul apelului video că unii dintre operatori cred că cel puțin jumătate dintre pasageri ar fi dispuși să plătească pentru Wi-Fi în timpul zborului, dar că Ryanair consideră că, în mod real, procentul nu ar fi mai mare de 10%.

Până acum, fiecare acord dintre Starlink și companiile aeriene a inclus acces gratuit pentru toți pasagerii, deși multe dintre ele impun înscrierea în programe de loialitate.