Toate magazinele din Bulgaria trebuie să afișeze de azi preţurile atât în leva, cât și în euro

Toţi retailerii din Bulgaria sunt obligaţi, începând din 8 august, să afişeze preţurile bunurilor atât în moneda națională, leva, cât şi în euro. Regula se aplică deopotrivă magazinelor fizice şi unităţilor comerciale și face parte din pregătirile acetei țări pentru aderarea la zona euro, de la 1 ianuarie 2026, potrivit agenției bulgare de știri Novinite.

Măsurile anti-speculative sunt menite să limiteze creşterile incorecte de preţuri și vor fi în vigoare până în 8 august 2026.

Astfel, de astăzi, ambele preţuri trebuie să apară pe etichete unul lângă altul, cu un font identic, cu aceeaşi mărime şi culoare. De asemenea, ofertele promoţionale trebuie marcate separat şi să se distingă clar de preţul standard. Excepţiile sunt în cazul taxiurilor, benzinăriilor şi la vânzările de ţigări, unde nu este necesar sistemul dual de preţuri.

Potrivit Novinite, retailerii au o perioadă de graţie de două luni, până pe 8 octombrie, pentru a-şi actualiza softurile pentru îndeplinirea reglementărilor. Rata oficială de conversie trebuie să fie exact 1,95583 leva pentru un euro.

Experții juridici și-au exprimat deja îngrijorarea cu privire la faptul că unii etaileri ar putea utiliza scheme diferite de culori, afişând de exemplu preţurile în euro cu font roşu, ceea ce ar da o falsă impresie de discount. Deşi legea nu prevede ce monedă trebuie afişată prima, un format neadecvat poate provoca confuzie sau dezinforma clienţii.

O clauză separată interzice majorările de preţuri până la finalul lui 2025 dacă nu sunt justificate de motive obiective economice. Dacă sunt observate majorări de preţuri nejustificate, Guvernul poate acţiona fără aprobarea prealabilă a Parlamentului.

Firmele mari, cu o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane de leva, au acum noi obligaţii. Până la 07:00 AM din ultima zi lucrătoare a fiecărei săptămâni, ele trebuie să publice preţurile finale cu amănuntul la bunurile de consum de bază, cum ar fi alimente, băuturi, tutun şi medicamente, pe site-urile lor.

Companiile și-au exprimat opoziția fermă față de aceste modificări ale reglementărilor, considerându-le excesiv de restrictive și împovărătoare. Măsurile actualizate au fost publicate în ultima ediție a Monitorului Oficial din Bulgaria, aceasta fiind a treia ediție consecutivă care conține modificări legate de trecerea la euro.