Toni Greblă, după imaginile în care apare alături de apropiați ai lui Călin Georgescu: „A participa la tăierea porcului acum 3 ani nu cred că e un eveniment”

Preşedintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Toni Greblă, a declarat vineri, în legătură cu faptul că i s-a cerut demisia de la conducerea instuției, că nu crede că este un „eveniment” participarea lui „la tăierea unui porc”, în urmă cu trei ani de zile, când nu ştia „că o să fie alegeri acum” şi nici „cine pe cine susţine”, informează Agerpres.

Întrebat în legătură cu faptul că i s-a cerut demisia din funcţia de șef al AEP, Toni Greblă a spus: „A tăia un porc acum 3 ani de zile, a participa la tăierea unui porc acum trei ani de zile, când nu ştiam că o să fie alegeri acum, nu ştiam cine pe cine susţine şi aşa mai departe, nu cred că este un eveniment”.

„De altfel, parcă uneori suntem tradiţionalişti, ne place şi în Bucovina, şi în Moldova, şi la ţară, la bunici”, a adăugat Greblă.

Întrebat dacă este în conflict de interese, el nu a răspuns.

Mai multe organizaţii neguvernamentale au solicitat, vineri, demisia lui Toni Greblă de la conducerea AEP.

Printre cei care au semnat până în prezent scrisoarea prin care se cere demisia şefului AEP se numără: Expert Forum, Centrul pentru Inovare Publică, Centrul FILIA, Funky Citizens, ActiveWatch, Centrul Român de Politici Europene, Asociaţia Respiro Human Rights Research Centre, Asociaţia Civica, Centrul pentru Resurse Civice, CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică, Centrul pentru Studiul Democraţiei, Atlatszo Erdely/Transilvania Transparentă, FONSS – Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, FDSC – Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Centrul de Resurse Juridice.

„Două investigaţii de presă publicate ieri, 5 decembrie 2024, pun din nou sub semnul întrebării imparţialitatea şi integritatea domnului Toni Greblă, preşedintele Autorităţii Electorale Permanente. (…) În ambele cazuri, explicaţiile oferite de domnul Greblă au fost insuficiente şi au încercat minimizarea gravităţii faptelor prezentate. Preşedintele instituţiei care organizează alegerile are datoria de a evita orice situaţie care i-ar pune sub semnul întrebării integritatea şi neutralitatea”, precizează semnatarii solicitării.

Aceştia consideră că „Toni Greblă este incompatibil cu poziţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente” şi îi solicită de îndată demisia din funcţie.

Solicitarea a venit după ce publicaţia Adevărul a prezentat imagini de la o petrecere privată, din decembrie 2022, la care Toni Greblă a participat alături de persoane apropiate AUR, precum Constantin Lupu, „suspectate de simpatii legionare, incompatibile cu democraţia şi statul de drept”, care „se regăsesc în anturajul candidatului Călin Georgescu, ajuns în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, candidat acuzat chiar de instituţiile statului că este susţinut de un actor statal ostil, propagă idei fasciste şi neagă prevederi ale Constituţiei”, după cum menţionează semnatarii scrisorii.

De asemenea, aceştia arată că „soţia domnului Greblă distribuie materiale de propagandă electorală prin social media, pentru acelaşi Călin Georgescu”.

„Care e problema cu prietenia cu domnul Lupu? Domnului Georgescu, atâtea sesizări câte am primit în această campnaie electorală, pe toate le-am transmis la TikTok, la parchetele locale sau la Parchetul General. Și la Parchetul General”, a spus șeful AEP pentru Adevărul, într-o primă reacție, menționând că a primit sesizări în 3 sau 4 județe, în legătură cu afișe electorale care nu erau inscripționate cu codul de identificare al mandatarului financiar și erau puse în diferite locuri din județele respective.

Greblă a subliniat că nu l-a mai văzut pe Constantin Lupu de 2 ani, nu s-a aflat în preajma lui Călin Georgescu și a menționat că „nu e o incompatibilitate ca președintele Autorității, o altă autoritate din statul roman, să fie prieten cu unul din candidați. Important e să-ți faci datoria. Iar în ce-l privește, v-am declarat public, de trei săptămâni de zile, că acesta a declarat la Autoritate venituri zero, cheltuieli zero”.

Snoop a dezvăluit săptămână trecută că cele două vile de la Izvorani, folosite ca sediu de campanie pentru candidatul independent Călin Georgescu, au o istorie care ajunge în Republica Moldova, acasă la fostul vicepremier Nicolae Andronic.

PSD l-a propus în martie 2023 pe Toni Greblă în fruntea Autorității Electorale Permanente, instituție care organizează alegerile în România. Parlamentul l-a validat pe Greblă la șefia instituției și a primit atunci un mandat de 8 ani în fruntea AEP.