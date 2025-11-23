Sari direct la conținut
Trafic aerian perturbat din nou în Olanda din cauza unor drone

Aeroportul internațional din Eindhoven, Olanda. Credit foto: Nicolas Economou/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Traficul aerian a fost întrerupt sâmbătă seară, timp de mai multe ore, la aeroportul internaţional din oraşul olandez Eindhoven din cauza unor drone neidentificate, a anunţat ministrul apărării olandez Ruben Brekelmans, transmit duminică agențiile de presă, citate de Agerpres.

Aceste survoluri inexplicabile de drone s-au multiplicat pe continentul european în cursul ultimelor săptămâni, în special în Germania, Belgia şi Danemarca.

La Eindhoven, al doilea mare aeroport din Olanda, traficul „civil şi militar” a fost suspendat în jurul orei locale 21:00 din cauza semnalării „mai multor drone”, a indicat ministrul Brekelmans pe platforma X.

Ulterior, Ministerul Apărării olandez a „luat măsuri” pentru reluarea traficului, dar „pentru moment, din motive de securitate, nu poate oferi mai multe informaţii despre maniera în care a procedat”, a precizat demnitarul olandez citat.

Autorităţile olandeze au mai anunţat că au încercat să abată mai multe drone ce survolau, vineri seară, baza aeriană Volkel, situată în sud-estul ţării. „Dronele au plecat şi nu au fost regăsite”, au adăugat autorităţile de la Haga.

