Trafic în condiții de iarnă în mare parte din țară. Avertismentul drumarilor pentru șoferi

Direcția Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova a transmis un comunicat în care avertizează şoferii să nu depăşească utilajele de deszăpezire şi nu circule în imediata apropiere a acestora, potrivit news.ro,

Avertismentul vine după ce Crăciunul a adus zăpadă și polei în mare parte din țară, partea sudică fiind sub cod galben de ninsori, până astăzi, la ora 20.00. În Oltenia va continua să ningă viscolit până seara. Meteorologii au anunțat și că, în anumite zone, se va depune un strat de zăpadă care poate ajunge chiar la 25 de cm.

„Vă rugăm nu depăşiţi utilajele de deszăpezire şi nu circulaţi în imediata apropiere a acestora. În faţa utilajelor carosabilul este acoperit cu zăpadă sau polei, iar depăşirea lor vă expune unor riscuri majore”, au transmis, joi, în prima zi de Crăciun, oficialii DRDP Craiova.

Potrivit acestora, materialul antiderapant poate fi aruncat şi poate avaria autovehiculele. În plus, manevrele utilajelor pot fi imprevizibile, iar vizibilitatea este redusă.

”Utilajele acţionează pentru siguranţa dumneavoastră. Păstraţi distanţa, adaptaţi viteza şi circulaţi prudent. Respectând aceste reguli simple, contribuiţi la siguranţa traficului şi la desfăşurarea intervenţiilor în condiţii optime”, a mai transmis DRDP Craiova.

Până la ora 17.00, în ziua de Crăciun, drumarii au acţionat pe reţeaua de drumuri naţionale din administrarea DRDP Craiova cu 150 de autoutilaje, fiind răspândite 830 tone material antiderapant (829 tone sare + 1 tonă nisip).

Drumarii anunţă că cerul este acoperit şi se înregistrează ninsori slabe în majoritatea judeţelor şi vânt în zona Rânca.

„Recomandăm participanţilor la trafic să circule cu prudenţă, să adapteze viteza la condiţiile de drum şi să aibă autovehiculele echipate corespunzător sezonului rece”, a mai transmis DRDP Craiova.

La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Cosmin Vasile, a precizat că se intervine încă din seara de Ajun: „Ninge fără oprire în tot judeţul încă de noaptea trecută, astfel că peste 100 de muncitori şi zeci de utilaje ale Societăţii pentru Lucrări Drumuri şi Poduri, din subordinea Consiliului Judeţean Dolj, lucrează pentru a împrăştia material antiderapant şi pentru a se asigura că drumurile judeţene sunt practicabile”.