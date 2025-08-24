Tragedia din masivul Iezer-Păpușa. Tânărul de 21 de ani a supraviețuit miraculos. „Te-ai născut a doua oară”

Patru tineri, doi băieți și două fete, cu vârste între 20 și 23 de ani, și-au pierdut viața sâmbătă, după ce mașina condusă de un tânăr din Brașov cu care se îndreptau spre Vârful Iezer, pe un drum forestier, s-a răsturnat într-o râpă, potrivit polițiștilor, relatează presa locală. Singurul băiat care a scăpat cu viață se află internat în stare gravă.

Cei cinci tineri se aflau într-un Suzuki Vitara, când s-au prăbușit într-o prăpastie adâncă de aproximativ 250 de metri., conform ePitești. Ei plecaseră la primele ore ale dimineții din localitatea Lereşti, județul Argeș, pentru a vedea răsăritul de pe creste, potrivit Antena 3 și Observator News.

În zona Colţii Caprei – Portăreasa, şoferul a ieşit de pe traseul accidentat, nu a mai putut controla volanul şi s-a răsturnat în râpă.

Singurul supraviețuitor, un tânăr de 21 de ani, a fost transportat de urgență cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean Brașov.

Băiatul a fost observat de doi culegători de ciuperci abia după câteva ore de la accident. După ce au auzit strigătele tânărului, aceștia au coborât în localitate pentru a cere ajutor deoarece zona era accidentată.

Salvatorii care au ajuns în zona montană Portăreasa s-au chinuit cu mai multe maşini de teren pentru a-i recupera pe tineri.

„Au căzut 230 de metri. A fost dificil. Am chemat în sprijin colegii de acasă. A trebuit să recuperăm din prăpastie patru cadavre. Erau tineri, 24, 25 de ani. Șoferul ar fi încercat să vadă puterea mașinii, au pierdut controlul și s-au dus în râpă. Am deplasat 20 de salvatori montani de la Salvamont Argeș, cinci autospeciale de intervenție.”, a declarat Cristian Toma de la Salvamont Argeș, citat de Antena 3.

Tânărul era conştient în momentul în care salvatorii au ajuns la el, însă în şoc hipotermic, a povestit o persoană care a participat la misiune, care a fost dificilă.

„Persoana care a supravieţuit avea o fractură de antebraţ stâng. Era pe scaunul din spate, în spatele şoferului, şi a sărit din maşină. I-am şi spus, te-ai născut a doua oară”, a spus Victoria Lâsâi, medic ambulanţă, citat de Observator News.

Medicii spune că tânărul se află în stare gravă, internat la secție de Terapie Intensivă și este conștient.

„Diagnosticul stabilit a fost de politraumatism prin accident de mașină produs în zona montană, cu traumatism cranian, fracturi de coloană vertebrală, de humerus care a necesitat intervenție chirurgicală seara precedentă, traumatism toraco-abdominal. La acest moment, pacientul e în terapie intensivă. Starea lui e în continuarea gravă, necesită urmărire în ATI. E conștient. E nevoie de o abordare multidisciplinară, necesită îngrijiri în continuare”, a declarat Corina Ciubotaru, medic primar de medicină de urgență de la Spitalul din Brașov, citată de Digi 24.

Poliţiştii au deschis o anchetă şi trebuie să stabilească cum s-a petrecut accidentul. O ipoteză luată în calcul este legată de condiţiile meteorologice nefavorabile.