Tragedia din Spania: Un al treilea tren, aproape de locul impactului. Pasager: „Și noi am fi putut sfârși acolo”

Sute de călători au rămas blocați ore întregi într-un tren de mare viteză AVE, care mergea de la Sevilla la Madrid, la mai puțin de trei kilometri de locul accidentului feroviar tragic de marți. Unul dintre acești pasageri a vorbit cu publicația spaniolă El Confidencial despre cum a trăit el ziua tragediei care a ucis cel puțin 69 de persoane.

„Am frânat la câțiva metri de accident, dar nimeni nu spune nimic despre noi”, a declarat Juan Carlos pentru El Confidencial.

Bărbatul spune că a plecat din Sevilla la 6:05 dimineața și trebuia să ajungă la Madrid puțin după 8:30. Dar nu a ajuns niciodată la destinație. Garnitura s-a oprit de mai multe ori, iar mesajele despre întârzieri se acumulau, până când, în jurul orei 9, trenul s-a oprit definitiv. Accidentul feroviar care a luat viața a cel puțin 69 de persoane a avut loc la 8.53.

„Nu aveam idee ce se întâmpla, știam doar că aveam o întârziere foarte mare. Până când ne-au oprit definitiv. Atunci am început să aflăm ce se întâmplase. Eram atât de aproape încât mulți dintre cei din tren au pornit pe jos de-a lungul căii ferate ca să încerce să ajungă la locul accidentului”, povestește Juan Carlos

„Unii dintre ei erau din grupul Bukaneros (n.r. facțiune din galeria echipei de fotbal Rayo Vallecano), care au apărut apoi la știri pentru că au ajutat la operațiunea de salvare”, adaugă el.

„Sunt pasageri acolo de mai bine de șase ore”

Juan Carlos a reușit să ajungă în Urda datorită unei localnice, care venise în zonă pentru a încerca să ajute. El spune că altfel era practic imposibil să ajungi în localitate pe jos. El a urcat în mașină împreună cu alți călători, însă mulți au rămas să aștepte. Ore mai târziu, zeci de pasageri erau încă blocați în acel tren.

Haosul din zona accidentului a fost atât de mare încât situația acestui tren a trecut complet neobservată, subliniază El Confidencial. Autoritatea feroviară nu a comunicat numărul total de trenuri afectate de incident care erau deja pe drum, dar s-a vorbit despre mai multe garnituri blocate.

Estimările vorbesc despre aproximativ 10 garnituri aflate în această situație. Multe au ajuns în stații intermediare, precum cea din Puertollano sau Córdoba. Dar altele, cum este cazul acestui tren, au fost nevoite să se descurce cum au putut, să-și găsească singuri transport sau să aștepte ca cineva să vină după ei.

„Eu vorbesc cu cunoscuți care sunt încă în tren. Există un singur autobuz care merge și se întoarce din sat. Sunt pasageri acolo de mai bine de șase ore”, spune Juan Carlos.

„Simți că nu există nicio siguranță”

Sentimentul care îl încearcă acum pe Juan Carlos este de abandon, dar mai ales de exasperare. Înțelege că ar trebui să se considere norocos. Se afla în garnitura care nu circula pe aceeași linie cu cele accidentate și, pe deasupra, sistemul, în cazul lui, a funcționat. Trenul s-a oprit și nu a ajuns la locul coliziunii.

„Dar nu poți să nu te gândești că și noi am fi putut sfârși acolo”, spune el. „Un tren ca ăsta are nevoie de mii de metri ca să frâneze, iar noi am rămas la un pas de impact. Când am ieșit, am rămas cu toții încremeniți, gândindu-ne că, ei bine, încă puțin și cine știe ce s-ar fi putut întâmpla cu noi.”

Potrivit mărturiei sale, trenul se deplasa de ceva timp cu viteză redusă și funcționa în regim manual, oprindu-se abia când a detectat că rețeaua căzuse. Asta a făcut ca trenul să rămână fără tensiune și să frâneze complet la o distanță prudentă.

Miercuri, trenul este încă blocat pe linia ferată fără nicio informație despre când va pleca, relatează El Confidencial. Mulți curioși din sat vin la fața locului ca să vadă ce se întâmplă, în timp ce angajații de la calea ferată așteaptă o soluție. Nu există tensiune pe linie, așa că închid ușile manual și așteaptă. Linia este închisă și cel mai probabil trenul va trebui remorcat.



