Tragerile LOTO de joi, 24 aprilie 2025. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,09 milioane de euro

Joi, 24 aprilie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto ale Sărbătorilor de Paști de sâmbătă, 19 aprilie, Loteria Română a acordat 63.890 de câștiguri în valoare totală de peste 4,35 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la LOTO de joi, 24 aprilie 2025

Tragerile LOTO vor avea loc începând cu ora 18.30, iar HotNews va prezenta numerele câștigătoare.

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Premiile puse în joc la LOTO, joi:

La Loto 6/49, la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 5,46 milioane de lei (peste 1,09 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 13,79 milioane de lei (peste 2,77 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 16,74 milioane de lei (peste 3,36 milioane de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 83.300 de lei (peste 16.700 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report în valoare de peste 483.400 de lei (peste 97.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 986.700 de lei (peste 198.200 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 56.200 de lei (peste 11.300 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 39.600 de lei.