Traian Băsescu, apel către Guvern să discute problema corupției. „Plimbatul cu milioane către înalți demnitari este un obicei. Suntem la un pas de dezastru”

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, luni, pe B1 TV, că la nivelul Guvernului „va trebui să se discute foarte curând dacă abordăm corupția ca pe o problemă care poate afecta siguranța națională”.

Fostul șef al statului a făcut această afirmație comentând dosarul în care este cercetat fostul senator PSD Marius Isăilă, acuzat că a vrut să îl mituiască pe ministrul Apărării cu 1 milion de euro pentru ca Romtehnica să facă un contract cu o firmă din Bulgaria.

„Cred că suntem undeva la limita la care mai putem face ceva, pentru că este evident, din cazuri din ultimele zile, că plimbatul cu milioane către înalți demnitari este un obicei. Nimeni nu face ochii mari în stenograme când află de disponibilitatea de a oferi milioane de euro, nimeni nu se întreabă de unde. Se discută așa, ca și cum ar spune, «îți dau o cutie cu creioane colorate pentru nepoțel», deci e ceva foarte firesc. Mă tem că a ajuns un mod de lucru în aparatul de stat în România”, a declarat Traian Băsescu.

El susține că industria națională de apărare a fost distrusă de „rechini”.

„Mă tem că rechinii, care bâzâie de multă vreme în jurul industriei de apărare și au reușit să o distrugă, vor fi primii care vor încerca să captureze pur și simplu resursele financiare destinate României pentru înarmare. Mă tem că se vor pierde multe contracte și mulți bani exact din cauza acestor rechini, care încearcă să se interpună în procesul de dotare cu armament a României”, a continuat fostul președinte.

„Lipsa offset-ului, un semnal de corupție”

Băsescu a spus că este „un semnal de corupție” și faptul că în marja NATO-Industry Forum de la București nu au fost făcute anunțuri despre eventuale angajamente de offset, un termen care se referă la operațiuni compensatorii față de economia națională în contractele din sistemul de apărare.

„Am avut aici o întreagă pleiadă de industriași din industria de apărare europeană, 200 și ceva de reprezentanți ai diverselor firme de apărare, din industria de apărare europeană, și n-am auzit o vorbă despre vreun offset în industria românească. Toți au venit să se înscrie pe listă că ei pot să furnizeze armament, dar nimeni nu vorbește despre offset. Deocamdată cei mai cinstiți cu noi sunt sud-coreenii, care în baza unui parteneriat strategic pe care l-am convenit cu ei se pare că vor începe să producă tunuri autopropulsate în România, dar în rest, la europeni, nu prea aud nimic despre offset”, a spus Traian Băsescu.

„Milioane care bâzâie în jurul înalților demnitari”

Fostul președinte susține că „suntem la un pas de dezastru” din cauza corupției.

„Problema pe care o discutăm, însă, nu e asta, deși lipsa offset-ului e și acesta un semnal de corupție, însă deocamdată ce vedem, vedem milioane care bâzâie în jurul înalților demnitari români și nu numai. Cred că suntem la un pas de dezastru. Ceea ce noi simțim să știți că simțim și partenerii României, fie că e vorba de parteneri economici sau parteneri politici, și riscăm o explozie. Cred că va trebui să se discute foarte curând dacă abordăm corupția ca pe o problemă care poate afecta siguranța națională – și eu cred că da”, a continuat Traian Băsescu.

Întrebat dacă el crede că problema ar trebui discutată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Traian Băsescu a explicat: „În opinia mea, această discuție trebuie făcută la nivelul Guvernului, pentru că membri ai Guvernului sunt vizați de grupuri de interese, nu neapărat Președinția, pentru că contractele sunt la Guvern, și într-o formă de plan de acțiune să fie dusă și validată și în CSAT, dar este foarte important dacă domnul președinte își va asuma înscrierea în strategia de securitate națională a corupției ca risc de securitate națională, pentru că atunci se creează baza politică pentru a crea condiții de luptă împotriva corupției cu toate mijloacele, deci inclusiv cu SRI”.