Traian Băsescu cere măsuri și îl critică pe ministrul Predoiu, după documentarul Recorder: „Poate este trimis într-o vacanță”

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat duminică seară la Digi24 că România riscă reactivarea Mecanismului de Cooperare și Verificare dacă nu vor fi modificate legile adoptate în sistemul de justiție în 2022, în perioada în care ministrul de resort era Cătălin Predoiu, actualmente ministru al Afacerilor Interne, pe care fostul șef al statului l-a criticat.

Băsescu consideră că protestele care au izbucnit în țară după apariția documentarului Recorder „Justiție capturată” arată că „justiția este o prioritate pentru români, în mod deosebit pentru generația tânără”.

„Vreau să cred că acest dialog pe care îl va avea președintele cu judecătorii care îi scriu va fi fructuos, va fi util și vreau să cred că acea comisie care se constituie la guvern pentru analiza modificării unor legi va lucra rapid și eficient. Și poate și domnul Predoiu este trimis într-o vacanță”, a declarat fostul președinte, citat de Ziare.com.

El este de părere că „legile lui Predoiu trebuie modificate”.

„Autoritatea șefilor de instanțe și de secții trebuie redusă la zero asupra soluțiilor sau asupra procesului. În caz contrar, MCV-ul ar putea fi reactivat”, a mai spus fostul președinte la Digi24, citat de Libertatea.

Traian Băsescu a spus că Inspecția Judiciară trebuie să ofere răspunsuri după investigațiile jurnalistice cum este cea de la Recorder.

„Indiferent cine a pus Inspecția Judiciară, aceasta trebuie să dea răspunsuri. Cred că, față de presiunea societății, nimeni nu-și mai permite să falsifice lucrurile”, a mai declarat Băsescu.