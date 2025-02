Traian Băsescu, despre Călin Georgescu: „A reușit cea mai incredibilă performanță”

Fostul președinte Traian Băsescu îl descrie ironic pe candidatul la prezidențiale Călin Georgescu, despre care susține că „a reușit cea mai incredibilă performanță”, pentru că este susținut și de români, și de ruși, și de americani: „Mare talent”, concluzionează fostul șef al statului.

„Şarlatanul. Se pare că Georgescu a reuşit cea mai incredibilă performanţă. Este susţinut în acelaşi timp şi de români şi de ruşi şi de americani. Mare talent”, a scris marți, pe Facebook, Traian Băsescu.

Nu este pentru prima dată când fostul președinte vorbește despre Călin Georgescu. În decembrie anul trecut, el a acuzat serviciile de informații că au asistat pasiv la campania ilegală în favoarea lui Călin Georgescu, fără să transmită Parchetului datele de care dispuneau de mai multă vreme. Astfel, susținea Traian Băsescu, s-a ajuns în situația în care doar românii mai pot salva orientarea occidentală a țării.

Mai înainte, în 25 noiembrie, după ce Călin Georgescu se clasase pe primul loc după primul tur al alegerilor prezidențiale, Băsescu a spus că Georgescu este mult peste ceea ce poate fi acceptat acum în UE.

„Eu m-am mai întâlnit cu Călin Georgescu. Nu va avea în mine un susținător. România este o țară europeană și nu are nevoie de dubii identitare. Populația nu are nevoie de oameni care să se consulte cu Putin și care cred că valorile legionare pot fi propovăduite și astăzi”, a declarat atunci Traian Băsescu.

„Georgescu știe carte, dar credința pe care o are nu are nimic comun cu evoluțiile societății europene: familie, religie, biserică. Georgescu este mult peste ceea ce poate fi acceptat acum în UE, dar și în perioada interbelică. Legionarii nu erau acceptați. Credința lui nu are nimic cu credința modernă. Va avea în mine un adversar. Călin Georgescu nu este o soluție pentru România”, a mai spus fostul președinte al României în legătură cu Călin Georgescu.