Băsescu: „Georgescu știe carte/ Va avea în mine un adversar, nu este o soluție pentru România”

Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat, într-o intervenție la Digi24, că va fi un adversar pentru Călin Georgescu întrucât credința acestuia „nu are nimic în comun” cu evoluțiile societății europene, ceea ce-l face inacceptabil pentru Uniunea Europeană, transmite G4Media.

„Eu m-am mai întâlnit cu Călin Georgescu. Nu va avea în mine un susținător, România este o țară europeană și nu are nevoie de dubii identitare. Populația nu are nevoie de oameni care să se consulte cu Putin și care cred că valorile legionare pot fi propovăduite și astăzi”, a declarat Traian Băsescu.

Acesta a spus că Georgescu este inacceptabil pentru standardele de astăzi, dar și pentru cele din perioada interbelică, atunci când ideologia legionară era considerată inacceptabilă.

„Georgescu știe carte, dar credința pe care o are nu are nimic comun cu evoluțiile societății europene: familie, religie, biserică. Georgescu este mult peste ceea ce poate fi acceptat acum în UE, dar și în perioada interbelică. Legionarii nu erau acceptați. Credința lui nu are nimic cu credința modernă. Va avea în mine un adversar. Călin Georgescu nu este o soluție pentru România”, a spus fostul președinte al României.

El a admis că numele său a fost o variantă pentru postul de premier în 2010, însă nu a acceptat-o tocmai pentru că știa convingerile lui Călin Georgescu.

„Doamna Lasconi trebuie să pună mâna pe carte”

În ce o privește pe adversara din turul II al lui Georgescu, Elena Lasconi, fostul șef al statului a îndemnat-o „să pună mâna pe carte” și să se pună la punct cu subiectele de politică externă.

„Doamna Lasconi are o altă problemă. Trebuie să pună mâna pe carte. Până pe 21 decembrie trebuie să citească despre Orientul Mijlociu, despre Marea Neagră, despre Tratatul NATO sau Tratatul de la Lisabona”, a apreciat Traian Băsescu.

El a afirmat că a primit telefoane de la oficiali europeni după ce a devenit evident că Georgescu va ajunge în turul II al alegerilor prezidențiale.

„Nu vreau să vă spun câte telefoane am primit astăzi de la Comisia Europeană și Parlamentul European pentru lămuriri. Cauza a ceea ce se întâmplă acum este corupția profundă. România s-a întors la un premier care administrează bugetul țării ca pe banii lui proprii. Nu le venea să creadă celor de la Bruxelles că este posibil așa ceva”, a spus Băsescu.

În ce privește demisiile lui Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă din fruntea partidelor pe care le-au condus până acum, Traian Băsescu crede că este un gest normal după un asemenea eșec.

„Singurul lucru incorect este cel pe care îl face Ciolacu. El trebuia să își depună și mandatul de premier la Iohannis, pentru că altfel menține această alianță care a făcut mult rău românilor”, a comentat Traian Băsescu.