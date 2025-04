Traian Băsescu, despre Marcel Ciolacu: „Dacă aș fi președinte, l-aș rade de la brâu, nu de la gât” / „Este fără precedent în istoria diplomației românești o asemenea înjosire a MAE”

Fostul președinte Traian Băsescu a sugerat, luni, pe B1 TV, că Marcel Ciolacu ar trebui demis din poziția de prim-ministru după ce a comis „o asemenea înjosire a Ministerului de Externe” prin decizia de a-l trimite pe omul de afaceri Dragoș Sprînceană să discute cu administrația Trump.

Premierul, care în urmă cu trei zile vorbea despre „mandatul” omului de afaceri, a spus luni că „nu există niciun «emisar al lui Ciolacu»”.

Traian Băsescu, care în ultimele zile a avut mai multe schimburi replici cu Marcel Ciolacu în această privință, l-a criticat pe liderul PSD și în intervenția de luni de pe B1 TV.

„Eu am spus din prima clipă și am și pus postarea de la care a pornit enervarea domnului Ciolacu, în care am spus că nu e în regulă așa ceva. Statul român are relații instituționale cu Statele Unite. Ele nu se pot desfășura nici la Mar-a-Lago, nici la vreo firmă privată. Ele se pot desfășura în clădirile Guvernului Statelor Unite, fie că e Casa Albă, Departament de Stat, Departamentul Apărării și orice altă structură, și Palatul Victoria, Palatul Cotroceni, ministere și alte instituții”, a declarat fostul Președinte al României.

Băsescu consideră că relațiile instituționale „nu le poți delega niciunui om din diaspora, indiferent cine este el, și nici nu poți să eludezi funcționarea corectă și respectabilă a statului, pentru că ce a făcut domnul Ciolacu nu este o funcționare respectabilă a statului”.

„S-a apucat cu de la el putere, fără să informeze Președinte, fără să informeze Minister de Externe, fără să informeze ambasadorul de la Washington, să numească, cu caracter personal, un împuternicit al său care să rezolve relațiile cu Statele Unite. Este fără precedent în istoria diplomației românești o asemenea înjosire a departamentului responsabil, a Ministerului de Externe, și, dacă vreți, a întregii structuri responsabile de politica externă, inclusiv a președintelui. Nu spun că e o înjosire a președintelui, dar este o eludare a atribuțiunilor președintelui și, pentru asta, dacă aș fi președinte, l-aș rade de la brâu, nu de la gât”, a adăugat Traian Băsescu.

Întrebat dacă este de părere că președintele interimar Ilie Bolojan ar trebui să facă o declarație publică în acest caz, Traian Băsescu a răspuns: „Până una-alta, avem o mare problemă. Domnul Ciolacu, în stilul lui, la fel ca la biletele la avion, ne dă răspunsuri unsuroase”.

„Domnul Ciolacu ne spune că folosește diaspora, ca și polonezii, și nu știu ce, dar domnul Ciolacu, cu gurița domniei sale și cu creierul domniei sale, ne-a anunțat acum trei zile că a numit un reprezentant al său, un emisar al său, pentru relația cu Casa Albă. El cu gura lui ne-a spus-o. Astăzi ne spune că nu e nimeni numit, iar cel numit, domnul Sprînceană, pe bună dreptate, spune, domne`, eu reprezint România, m-a împuternicit premierul!”, a mai declarat Traian Băsescu.