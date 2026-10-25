Traian Băsescu, despre o eventuală suspendare a lui Nicușor Dan: „Niciun partid nu face cadouri la nesfârșit”

Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat, la Digi24, că președintele Nicușor Dan s-a pus la adăpost de o suspendare din funcție prin instalarea guvernului Niculescu, însă înțelegerea cu PSD nu este una care să dureze.

În primul rând, fostul președinte crede că Grindeanu și-a asigurat controlul asupra Guvernului, chiar dacă nu este membru în cabinet.

„Mecanismul va fi așa: stăpânul Guvernului va fi Grindeanu, dar nu direct, ci prin vicepremierul Neacușu. Prin el, le va trimite miniștrilor ce-i de făcut. Din când în când, ca să știe cine e jupânul, Grindeanu va chema miniștrii la partid. Nimic spectaculos. Când ai guvern PSD, ăsta-i mecanismul. Guvernul e la partid, nu la Palatul Victoria”, a comentat fostul șef al statului.

„Dacă ceva merge prost”

Pe de altă parte, Traian Băsescu a spus că premierul Luca Niculescu a fost cel care a optat pentru această variantă de guvern, însă asta nu-l pune la adăpost de atacurile din partea social-democraților.

„Nu exclud ca Luca Niculescu să devină ținta lui Grindeanu dacă merge ceva prost sau dacă vor fi măsuri care nu vor fi pe placul populației”, crede Băsescu.

El a estimat că aranjamentul îi convine și președintelui Nicușor Dan întrucât s-a pus la adăpost de suspendarea din funcție. Băsescu a amintit că Dan nu a evocat posibilitatea dizolvării Parlamentului atunci când Siegfried Mureșan a cerut învestirea pentru cabinetul său, eventualitate în care guvernul ar fi trecut, dar Nicușor Dan risca suspendarea.

Pe de altă parte, Traian Băsescu nu crede că scenariul suspendării este cu totul exclus într-un viitor mai îndepărtat.

„Niciun partid nu face cadouri la nesfârșit, la un moment dat se va rupe lanțul de iubire, depinde când. Dacă se va agrava situația socială, PSD va arunca orice formă de responsabilitate. Poate merge și la suspendare, dacă președintele le dă argumente”, crede Băsescu.

Problema comună a PNL și USR

În ce privește evoluția principalelor partide în perioada următoare, fostul președinte crede că nu va exista o formalizare a apropierii între PSD și AUR, variantă care nu va fi agreată partidul lui George Simion, de teamă să nu-și înstrăineze segmentul de electorat care este profund anti-PSD.

Referindu-se apoi la apropierea dintre PNL și USR, Băsescu s-a arătat sceptic că va merge până în punctul constituirii unei alianțe electorale.

„Ambele partide au aceeași problemă: nu au lideri de tracțiune. În lipsa unui lider, nu cred că vor face o alianță pentru că nu au o motivație. Dacă liberalii ar avea un lider care să tracteze partidul, USR ar spune „hai și noi acolo”. Și invers. Nu-l văd pe Bolojan…”, a afirmat Traian Băsescu.

În plus, Ilie Bolojan ar trebui să rezolve problema controlului asupra PNL, înainte de a pretinde titlul de lider al opoziției. Cu toate astea, Băsescu a spus că aceasta este o chestiune de timp.

„Gruparea care i se opune este slabă, chiar dacă este veche în PNL. Bolojan are segmentul PDL care e foarte puternic, toți primarii marilor orași și președinții de CJ sunt din PDL”, a conchis Traian Băsescu.