Băsescu indică numele procurorului care ar trebui la șefia DNA, după ce a văzut imaginile cu luxul afișat de liderii PSD. „Știu ce reacții vor fi”

Traian Băsescu a comentat petrecerea de botez din weekendul trecut, la care au luat parte liderii PSD în Timișoara și care a fost pe larg criticată din cauza luxului afișat. „Această manifestare ne arată că avem nevoie de Kovesi la DNA”, spune fostul șef de stat.

Fostul preşedinte a comentat, într-o intervenţie telefonică, joi seară, la B1 Tv, botezul care a atras critici din partea unei largi părţi a societăţii, după ce partenerele de viaţă ale liderilor PSD au afişat blănuri, bijuterii, pantofi şi genţi care pe site-urile de modă de lux se vând cu mii de euro, scrie News.ro.

„A fost considerată indecentă şi probabil chiar a fost indecentă (apariția de la petrecere, n.r.). Eu nu ştiu de ce a trebuit să aducă televiziunile acolo, e greu de explicat, au vrut să arate luxul, bogăţia în care trăiesc? Manifestarea asta legată de un copilaş, şi copilul nu e de vină, sunt de vină cei mari care au făcut un festival al luxului, deci această manifestare ne arată că avem nevoie de Kovesi la DNA”, a afirmat Traian Băsescu.

Fostul președinte a adăugat că el nu crede că Laura Codruţa Kovesi va reveni în fruntea Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

„Nu şi nici nu cred că ar fi cazul să se întoarcă. Eu am spus, mi-a plăcut aşa, ca legătură, ştiu ce reacţii vor fi”, a spus Băsescu.

Copilul șefului CJ Timiş, Alfred Simonis, a fost botezat de liderul PSD, Sorin Grindeanu, petrecerea având loc sâmbătă, la o locație de lux din Timișoara.

Sorina Docuz, tânăra parteneră a fostului premier Marcel Ciolacu, a purtat o rochie gri, pe care a accesorizat-o cu o haină de blană ce părea de şinşilă.

Internauţii care au văzut imaginile au denunțat „luxul şi opulenţa”. În spațiul online s-a vehiculat că haina ei este din șinșila, la un preț estimat la peste 15.000 de euro. Marcel Ciolacu a declarat pentru Libertatea că nu e șinșila, iar haina a fost cumpărată din bazarul din Istanbul cu 500 de euro.

Nașul copilului a fost președintele PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, iar la petrecerea de botez au participat numeroși lideri PSD. Între aceștia: fostul lider al partidului Marcel Ciolacu, Paul Stănescu, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, alături de soțul ei, Claudiu Manda, Alexandru Rogobete, Florin Manole, Alexandru Rafila.

Printre cei care au cântat la petrecerea lui Simonis au fost Al Bano şi Theo Rose.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat, în cursul zilei de luni, în urma acestor critici și a susținut că „toți cei care avem responsabilități publice trebuie să fim mult mai atenți la mesajul pe care îl transmitem”: „În contextul social dificil, toți cei care avem responsabilități publice, trebuie să fim mult mai atenți cu felul în care ne raportăm la oameni și la mesajul pe care îl transmitem, chiar și în cadrul unor evenimente private”.

Ce a spus Simonis

În schimb, Alfred Simonis a reacționat ironic după valul de critici apărut în jurul petrecerii organizate în weekend de el la botezul fiului său.

Simonis a spus că „a fost un weekend greu nu doar pentru cei care au fost în sală, la eveniment, ci și pentru ceilalți”.

„Bună dimineața, după un weekend greu, după cum bine știți. Dar nu doar pentru cei care au fost în sală, la eveniment, a fost un weekend greu, ci și pentru ceilalți. Au stat la pândă, au stat prin boscheți, au stat toată noaptea treji, să comenteze, să propage, să promoveze. Deci un weekend greu pentru toată lumea. Suntem foarte obosiți și unii, și alții”, a declarat șeful CJ Timiș, luni, la începutul unei ședințe, potrivit imaginilor video postate de Vocea Timișului.