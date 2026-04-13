Traian Băsescu, despre rezultatul alegerilor din Ungaria: „Trump şi Putin au aflat că există ceva mai puternic decât armele lor nucleare”

Fostul preşedinte Traian Băsescu comentează rezultatul alegerilor din Ungaria spunând că „tandemul Donald Trump – Vladimir Putin”, implicat masiv în campania pentru susţinerea lui Viktor Orban, „a fost bătut măr de poporul maghiar”.

„Trump va pleca, America rămâne!”, este mesajul pe care l-a scris Traian Băsescu, luni, după alegerile din Ungaria în urma cărora partidul de centru-dreapta, pro-UE, Tisza, condus de Péter Magyar, a câștigat 138 de mandate din cele 199 din parlament.

„Implicat masiv în campania pentru susţinerea lui Viktor Orban, tandemul Donald Trump – Vladimir Putin, a fost bătut măr de poporul maghiar. Duminică Trump şi Putin au aflat că există ceva mai puternic decât armele lor nucleare aducătoare de moarte, mai puternic decât bombardierele lor aducătoare de moarte, mai puternic decât rachetele lor aducătoare de moarte, mai puternic decât milioanele lor de soldaţi gata să moară pe câmpurile de luptă invadând ţări străine, fără să ştie de ce”, a continuat Traian Băsescu.

El a subliniat că acest „ceva mai puternic” decât armele lui Trump și Putin a fost „votul democratic” al maghiarilor.

„Şi Trump şi Putin urăsc democraţia şi lumea cu reguli. Ei urăsc Europa democratică, urăsc Europa unită, urăsc Europa cu reguli, urăsc Europa cu valori. Trump şi Putin îşi doresc să destrame Europa pentru a o controla şi stăpâni. Duminică au aflat că nu se poate! Trump va pleca, America rămâne!”, a conchis fostul președinte.

Vizita lui J.D. Vance la Budapesta

În săptămâna alegerilor, vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance, a mers la Budapesta, unde s-a întâlnit cu Viktor Orban.

„Aștept cu nerăbdare să-l văd pe bunul meu prieten Viktor și vom discuta despre o serie de lucruri legate de relația dintre SUA și Ungaria”, a declarat Vance reporterilor înainte de a pleca de la Washington, adăugând că vor fi discutate relațiile cu Europa și Ucraina.

Rarul gest personal de susținere pentru Orban din partea unui oficial american de rang înalt este cel mai recent exemplu al eforturilor președintelui american Donald Trump de a sprijini lideri de dreapta cu aceleași idei, inclusiv din Argentina și Japonia, nota Reuters pe 7 aprilie, despre deplasarea lui Vance.

Luna trecută, președintele Donald Trump a declarat că Orban are „sprijinul său complet și total” într-un mesaj video adresat Conferinței de Acțiune Politică Conservatoare Maghiare (CPAC) din Budapesta.