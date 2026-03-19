Traian Băsescu nu crede în intervenția Guvernului pe piața carburanților. „Consumatorii individuali să se mai gândească și la transportul public”

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, la Digi24, că Guvernul nu ar trebui să intervină pentru reducerea prețului la carburanți, decât în mod excepțional, pentru domenii precum agricultura sau transporturile, întrucât costurile s-ar transfera în deficitul bugetar. Totodată, Băsescu le-a recomandat românilor să mai renunțe la mașinile personale și să folosească transportul public.

„O spun cu toată neutralitatea și nu vreau să-mi atrag ura celor care ne aud, dar cred că cea mai corectă soluție este ca Guvernul să nu intervină, să lase piața să așeze prețurile. O intervenție prin care Guvernul ar veni cu contribuții, s-ar duce în deficit. Deci tot românii ar plăti-o și Guvernul ar trebui să împrumute mai mulți bani decât și-a propus”, a declarat Traian Băsescu.

El a spus că ar trebui să se intervină doar în mod excepțional, pentru domenii ca agricultura sau transporturile, cu o reducere a accizei, Băsescu atrăgând atenția că reducerea ar trebui să se acorde și transportatorilor feroviari, nu doar celor rutieri.

„În mod normal, soluția corectă care nu va transfera costurile în deficit este să se meargă pe prețurile pieței, Consiliul Concurenței să-și facă treaba și să nu apară speculații și prețuri artificiale. Ar fi soluția corectă care nu amanetează nimic pe viitor”, a continuat fostul președinte.

Implicarea Consiliului Concurenței

Pe de altă parte, Băsescu a reclamat faptul că majorarea prețurilor la carburanți este prea mare și a survenit prea repede în condițiile în care rezervele obligatorii de combustibil s-au făcut într-o perioadă în care prețurile erau mult mai mici, motiv pentru care ar trebui să intervină Consiliul Concurenței.

„Avem un ministru al Energiei vesel, optimist, că nu cresc prețurile că nu ajung la 10 lei. Avem rezerve, dar după dânsul trei luni ar trebui să n-avem nicio grijă. Mă îndoiesc, poate că în momente ca acum consumatorii individuali să se mai gândească și la transportul public”, a comentat fostul șef al statului.

Băsescu a spus că inflația, inclusiv cea generată de creșterea prețului carburanților, „ajută bugetul”, grevat de costuri uriașe cu dobânzile la „împrumuturile nesăbuite” din ultimii ani, costuri care se vor ridica la 60 de miliarde de lei în acest an.

„La ora asta România trebuia să aibă un precautionary agreement cu Fondul Monetar Internațional, nu se știe care sunt evoluțiile. Ca la nevoie să nu mă duc la dobânzi de 8-9% pe piață, dacă se degradează situația globală, să am o plasă de siguranță cu împrumuturi la dobânzi mai mici”, a mai spus Traian Băsescu.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, pe 15 martie, că majorarea de prețuri a carburanților în România este mult mai mică decât la cotaţiile internaţionale sau ţările din vestul Europei. Bolojan spune că Guvernul va interveni în cazul în care „lucrurile nu se vor liniști”.

„În condiţiile în care lucrurile nu se vor linişti şi se va ajunge la o creştere care va deveni deja la un nivel care efectiv va crea probleme (…) va trebui să vedem ce se poate face, în aşa fel încât să liniştim lucrurile”, a menţionat Ilie Bolojan.