Traian Băsescu, o nouă reacție după alegerile din Capitală: „Eu nu pot să-l acuz pe preşedinte că a greşit”

Traian Băsescu. Inquam Photos / Ioana Zamfir
Susținerea lui Cătălin Drulă de către Nicușor Dan în cursa pentru Primăria Capitalei „nu a influenţat rezultatul obţinut” de către USR-ist la alegerile pentru Primăria Generală, a declarat, luni, fostul preşedinte Traian Băsescu.

„Eu nu pot să-l acuz pe preşedinte că a greşit, pentru că şi eu am susţinut candidatul de după mine, când am plecat de la primărie la Cotroceni, l-am susţinut pe Adrian Videanu să fie noul primar al Capitalei. Deci nu pot fi demagog să spun că a greşit domnul preşedinte. Pe de o parte. Pe de altă parte, nu cred că a influenţat rezultatul obţinut de domnul Drulă”, a spus Traian Băsescu, la Digi24.

Candidatul USR, Cătălin Drulă, s-a clasat pe locul al patrulea la alegerile pentru Primăria Capitalei, câștigate de candidatul PNL Ciprian Ciucu.

Băsescu a continuat: „Nu susţinerea preşedintelui l-a făcut să obţină 12 procente, ci ce s-a întâmplat la Ministerul Mediului. Uităm că avem un Praid, uităm că avem în Prahova 100.000 de cetăţeni care nu au apă şi că toată povestea asta e legată de un ministru USR, de doamna Buzoianu”.

El a criticat-o pe Diana Buzoianu pentru criza din județul Prahova, unde sute de mii de oameni au rămas fără apă potabilă, după ce apa din barajul Paltinu a crescut cu aproximativ 12 metri, și nu a putut fi tratată corespunzător pentru a deveni potabilă.

Și într-o intervenție de duminică, după rezultatele alegerilor, Băsescu a spus că „Drulă are rezultatul celor întâmplate la Ministerul Mediului”.

