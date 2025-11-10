Traian Băsescu, sceptic că dreapta are șanse să câștige Primăria Capitalei: „Așa ceva încă n-am mai pomenit”

Cursa electorală pentru Primăria Bucureștiului este una echilibrată, consideră fostul președinte Traian Băsescu, potrivit căruia partidele politice de dreapta par să fi căzut „în plasa PSD”.

„Sincer, cred că e o competiție robustă, este o competiție în care ai de unde să alegi. Avem primarul de la Sectorul 6 (Ciprian Ciucu, n.r.), avem primarul de la Sectorul 4 (Daniel Băluță, n.r.), îl avem pe (Cătălin) Drulă care este fost ministru, deci oameni cu experiență în administrație”, a declarat fostul șef de stat luni seară, într-o intervenție telefonică la B1 tv.

„Dar pentru că veni vorba, mă tem că dreapta a căzut în plasa PSD-ului și merge cu doi candidați, și cu Ciucu și cu Drulă. Mă tem că s-au creat premisele ca dreapta să nu câștige alegerile, pentru că Băluță, spre exemplu, are și voturile PSD-ului, dar are și o bună parte din voturile AUR. Pentru că mulți din membrii AUR sunt foști simpatizanți, votanți PSD”, și-a explicat fostul președintele poziția.

„Cred că dreapta ar trebui să pună mâna pe hârtie și creion să facă o socoteală și va vedea cu ușurință că nu poate câștiga dacă are doi candidați de dreapta. Sau aproape că nu poate câștiga. Ar fi o minune să câștige”, a mai spus el.

Ce a mai declarat Traian Băsescu despre alegerile pentru Primăria Capitalei:

După părerea mea, au căzut în plasa PSD-ului, care a pus condiția să nu fie candidat unic. Așa ceva încă n-am mai pomenit, ca un partid să pună condiția altor partide dacă să candideze în alianță sau nu. E ridicol. Guvernul n-a dat bani Primăriei Capitalei să repare Pasajul Unirii, dar Ciolacu a dat bani la PSD, domnului Băluță, să-l repare.

După părerea mea, Băluță s-a descalificat, arată că nu are de ce să vrea să fie primarul general al Capitalei, atâta timp cât acceptă tipul ăsta de trocuri, adică banii cuveniți Primăriei Capitalei să-i fie direcționați lui și pentru ce? Ca să pară că el face ceva. Dar face ceea ce trebuia să facă Primăria Capitalei dacă primea banii.

Adrian Năstase, vrând să facă mandatul meu nesemnificativ, a distribuit, practic a creat legislație nouă , prin care mare parte din veniturile Bucureștiului se duc la sectoare. De asemenea, partea de autoritate. Primarul General habar n-are ce autorizații de construire dau primarii de sectoare. Sau uitați-vă la Pasajul Unirii.”

Duminică seară, fostul șef de stat a spus că va merge să voteze la alegerile pentru București, dar că „pronostic de câştigător nu am”.

„Sigur o să votez. Mă uit aşa, e o competiţie bună. Avem doi primari de sector care au obţinut scoruri bune la realegere, Ciucu şi Băluţă. Avem un fost ministru al Transporturilor, pe domnul Drulă. Deci avem trei candidaţi cu experienţă în administraţie. (…) Pronostic de câştigător nu am, dar mă bucur că sunt candidaţi puternici. Am mai avea şi un candidat care ar stârni entuziasmul suveraniştilor, dar şi pe al PSD-ului. Şi mă tem că doamna Alexandrescu va lua mult din electoratul PSD din Bucureşti”, a declarat el, la TVR Info.