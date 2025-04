Traian Băsescu: „Singurul lucru pe care Ciolacu îl mai poate face pentru țară este să demisioneze”. Lista reproșurilor fostului președinte

Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat, într-o postare pe Facebook, că România dă impresia că este o țară în care nimeni nu conduce și îl blamează pe premierul Marcel Ciolacu pentru „criza multiplă”.

„Parcă nimeni nu conduce. Guvernarea USL cu Ciolacu premier a adus România într-o criză multiplă”, susține Băsescu ce enumeră apoi modurile de manifestare ale crizei:

ţara este îngropată în datorii;

dobânzile la împrumuturi şi inflaţia sunt mari;

reformele asumate prin PNRR amânate;

ratingul de ţară la limita de „nerecomandat pentru investiţii”;

„stat de drept” pus sub semnul întrebării în evaluările internaţionale;

incapacitatea guvernului de a organiza alegeri libere şi corecte;

efect internațional de mineriadă datorită anulării ilegale a alegerilor prezidenţiale;

relaţia cu SUA asumată abuziv de premier prin „emisari personali” nepotriviţi, dar specializaţi în „petreceri cu ştaif”.

„Singurul lucru pe care domnul Ciolacu îl mai poate face pentru ţară este să demisioneze. Poate asta îi reuşeşte”, a conchis Traian Băsescu.

Nemulțumit de „emisarii personali” ai lui Ciolacu

„Petrecerile cu ștaif” la care se referă fostul șef al statului sunt o referință la o declarație de vineri a lui Marcel Ciolacu privind unul dintre emisarii premierul român pe lângă administrația Trump, omul de afaceri Dragoș Sprânceană, despre care a spus că este unul dintre românii care participă la „party-urile cu ștaif” de la Mar-a-Lago, reședința președintelui Donald Trump.

„Ştiţi politica americană în care fac anumite întâlniri, party, dar cu ştaif, unde se strâng anumite sume pentru zona socială, pentru zona politică, unde români născuţi în România sau în Statele Unite, cetăţeni români, cu dublă cetăţenie şi americană şi română, participă foarte des, mai ales la Mar-a-Lago, unde sunt foarte mulţi români, de fiecare dată. Şi am avut această discuţie. Au participat, cred că românii patrioţi a fost tema ultimei întâlniri de la Mar-a-Lago, şi am vorbit cu mai multe persoane care au participat aseară. Şi eu cred că efectul se va vedea curând”, a declarat Marcel Ciolacu.

Dragoș Sprînceană (45 de ani) este un om de afaceri de origine română stabilit în SUA, membru al Partidului Republican din care face parte și președintele american Donald Trump. El este din Constanța, acolo unde a făcut și Facultatea de Management Financiar Contabil. Sprânceană s-a mutat în SUA în anul 2002, iar primul său job a fost de paznic la un resort, în paralel urmând cursurile unei noi facultăți, conform tribuna.us, o publicație românească din SUA.

Sprînceană este căsătorit și are trei copii. El susține că nu are nicio firmă deschisă în România, însă precizează că are mulți angajați români care lucrează pentru el în SUA. Omul de afaceri deține firma Gold Coast Logistics, care activează în domeniul transportului în SUA. Are peste 250 de camioane și 350 de angajați, mai scrie sursa citată.

Surse politice au declarat pentru HotNews.ro că Dragoș Sprînceană a fost unul dintre sponsorii importanți din campania prezidențială a lui Donald Trump de anul trecut.

Dragoș Sprînceană, unul dintre cei doi emisari speciali desemnați de premierul Marcel Ciolacu pentru a face lobby pentru România pe lângă administrația președintelui american Donald Trump, a postat pe rețelele de socializare o serie de mesaje controversate, în unele cazuri contradictorii, inclusiv despre ieșirea SUA din Alianța Nord-Atlantică.

În postări pe rețeaua de socializare „X”, chiar cu câteva zile în urmă, el a republicat imagini cu mesaje jignitoare la adresa președintelui francez Emmanuel Macron, inclusiv una editată pentru a-i înfățișa pe președinții Putin și Trump unul lângă altul, purtând șepci cu mesajul „F*** Macron”.

Într-o altă postare de la începutul acestei luni, Sprânceană a redistribuit un mesaj despre Macron și „Al 4-lea Reich al Europei”. Amintim că președintele francez a fost cel care a anunțat la jumătatea lunii martie un plan de a trimite trupe europene de menținere a păcii în Ucraina, după încheierea ostilităților.