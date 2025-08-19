Traian Băsescu va primi de la Guvern un apartament într-un bloc

Fostul președinte Traian Băsescu va primi drept locuință de protocol un apartament într-un bloc din București, au declarat pentru HotNews surse guvernamentale.

Hotărârea ar urma să fie luată de guvern în ședința de joi, conform acelorași surse.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a solicitat atribuirea unei locuinţe în calitate de fost şef de stat, după ce Curtea Constițuțională a stabilit că are acest drept în pofida deciziei definitive a instanței că a colaborat cu Securitatea.

Pe agenda şedinţei de acum două săptămâni a Guvernului s-a aflat un proiect de hotărâre care prevedea schimbarea destinaţiei unui imobil de pe strada Emile Zola din locuinţă de protocol în reşedinţă oficială, precum şi modificarea unei hotărâri a Guvernului din 2015 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi pentru atribuirea destinaţiei acestuia ca reşedinţă oficială.

Potrivit News.ro, Traian Băsescu a refuzat locuința de pe strada Emil Zola. „Nu am informaţii nici despre vreun refuz, nici despre vreo schimbare faţă de documentul pe care l-aţi văzut săptămâna trecută pe ordinea de zi”, spunea purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu.

În martie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis definitiv că fostul președinte Traian Băsescu a fost colaborator al Securității ca poliție politică, dând declarații sub numele conspirativ „Petrov”. Potrivit CNSAS, fostul preşedinte Traian Băsescu a dat note informative ce ar fi dus la menţinerea în ţară a unui coleg de la Marină.

Imediat după decizia instanței, fostul președinte a reacționat printr-un mesaj scurt, spunând că se va adresa Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO).

În urma deciziei definitive a instanței, Băsescu a pierdut dreptul de a folosi vila de protocol de la RA-APPS, indemnizaţia lunară în cuantum egal cu 75% din indemnizaţia acordată preşedintelui României în exerciţiu, dar și pază şi protecţie, precum şi folosirea gratuită a unui autoturism, asigurate permanent de Serviciul de Protecţie şi Pază. Ulterior, el s-a mutat din vila de protocol din strada Gogol.

În 1 iulie 2025, Curtea Constituțională a decis că modificarea legislativă prin care fostului președinte Traian Băsescu i-au fost retrase anumite beneficii este contrară Constituției.

Astfel, în urma deciziei CCR, Traian Băsescu poate primi înapoi următoarele beneficii: