Transelectrica: Sistemul energetic românesc a trecut cu bine peste provocările fără precedent din zilele de Paște / Burduja: Nu au lipsit momentele de stres

Sistemul Electroenergetic Național (SEN) a trecut cu succes provocările tehnice fără precedent din primele două zile ale Sărbătorilor Pascale, când consumul de electricitate a atins niveluri minime istorice, pe fondul suprapunerii sărbătorilor pascale pentru creștinii ortodocși și catolici, potrivit Transelectrica, operatorul de transport și sistem. La rândul său, ministrul de resort, Sebastian Burduja, a precizat că nu au lipsit momentele de stres, întrucât au existat zone cu supratensiuni.

Transelectrica face scurt un bilanț al ultimelor zile, arătând că duminică, în prima zi de Paște, consumul a coborât până la aproximativ 2.500 MW – cel mai scăzut nivel istoric, iar luni, a doua zi de Paște, în intervalul 12:00 – 13:00, consumul minim instantaneu a fost de 2.701 MW.

Aceste valori reprezintă jumătate din consumul unei zile normale de weekend și un sfert din cel al unei zile lucrătoare.

Instalațiile de stocare au avut un rol important în echilibrarea sistemului, consumul acestora depășind 130 MW în ambele zile, respectiv 135 MW duminică și 133 MW luni.

„Acest echilibru al sistemului în condiții excepționale a fost posibil datorită colaborării extraordinare și a implicării constante a entităților din SEN, autorități, producători și operatori de rețea, dar mai ales datorită profesionalismului, vigilenței și devotamentului colegilor care au fost prezenți la datorie”, mai spun reprezentanții companiei.

Aceștia enumeră principalii parteneri care au ajutat la menținerea echilibrului în sistem: Ministerul Energiei, ANRE, Hidroelectrica, CNE Cernavodă, CE Oltenia, ELCEN, Nova Power & Gas, Monsson, Distribuție Energie Electrică România, Distribuție Energie Oltenia, Delgaz Grid, Rețele Electrice România, coordonați exemplar de către Dispecerul Energetic Național.

Burduja: Nu au lipsit momentele de stres. Am avut zone unde ne-am confruntat cu supratensiuni

La rândul său, Sebastian Burduja face o radiografie detaliată a celor întâmplate în zilele de Paște:

„Am trecut cu bine de perioada cea mai dificilă pentru sistemul energetic național în această perioadă – prima și a doua zi de Paște. Pe scurt, totul a fost gestionat impecabil atât din punctul de vedere al echilibrului – producție vs. consum, cât și al tensiunilor din rețele electrice de transport și distribuție.

Nu au lipsit momentele de stres. Presiunea cea mai mare a fost în zonele București, Craiova și Slatina, unde ne-am confruntat cu supratensiuni. Dispeceratele teritoriale și operatorii de distribuție s-au coordonat bine și nu a fost niciun incident”.

Burduja a amintit că pregătirile pentru această perioadă au început încă de acum trei săptămâni.

„Am avut numeroase scenarii, analize, planuri de acțiune și măsuri. În toată această perioadă am monitorizat constant prognozele meteo și am rediscutat fiecare detaliu în parte. Am mers cu scenariile până la o eventuală reducere controlată cu 40% a producției la cele două reactoare de la Cernavodă, ceea ce nu a fost cazul nici în prima zi, nici în a doua. Ambele au produs în bandă, la capacitatea obișnuită”.

Bateriile de stocare din sistemul energetic au absorbit 133 MW, un nivel-record

O parte dintre măsuri au fost luate încă de miercuri, când au fost efectuate teste de capabilitate la mai multe entități care dețin centrale electrice fotovoltaice și instalații de stocare pentru a absorbi cât mai multă energie reactivă din sistem, pentru controlul tensiunilor, apoi prin oprirea rând pe rând a termocentralelor.

„În noaptea de Înviere am început oprirea hidrocentralelor, de la o producție de 2.300 MW sâmbătă seara, am scăzut la 270 MW în după-amiaza zilei de Paște.

Astfel, când consumul minim al zilei a fost de aproximativ 2.500 MW, jumătate din producția de energie provenea din cele două reactoare de la Cernavodă, iar diferența din funcționarea la parametri minimi a termocentralelor, hidrocentralelor și centralelor fotovoltaice și eoliene, cele din urmă fiind aproape inexistente în sistem.

Luni, în orele cele mai critice (13-15) consumul s-a menținut în jurul valorii de 2.700 MW. Față de duminică, luni am avut export de energie, este vorba de câteva sute de MW, dar care au contat foarte mult în echilibrarea SEN.

Comparativ cu ziua de duminică, producția de energie electrică fotovoltaică în centrale a fost mai mare cu aproximativ 200 – 300 MW, respectiv o producție la prosumatori, de asemenea, mai mare cu aproximativ 250 – 300 MW”.

În intervalul 13:00 – 13:15, instalațiile de stocare au jucat un rol foarte important și au absorbit 133 MW, un nivel-record până acum.

„Ca o concluzie a acestor două zile: avem oameni dedicați și pregătiți, adevărați profesioniști, în fața cărora mă înclin și le mulțumesc încă o dată, avem un mix energetic echilibrat și flexibil, dar care are nevoie de o continuare accelerată a investițiilor”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.