Trapperul care a urinat pe scenă, la Arenele Romane, a fost pus sub control judiciar

Procurorii au dispus control judiciar pentru 60 de zile pentru trapperul Ian, reținut duminică de Poliția Capitalei, după ce a fost filmat urinând pe scenă în timpul concertului susținut la Arenele Romane.

Trapperul, pe numele său real Anghel Bogdan Georgian, a fost dus duminică la audieri și ulterior reținut pentru 24 de ore de poliție pentru ultraj contra bunelor moravuri.

Trapperul a fost filmat urinând pe scenă, în timpul unui concert susținut vineri seară alături de Azteca, la Arenele Romane.

Luni, el a fost adus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, care a decis măsura controlului judiciar.

„Față de bărbatul în cauză s-a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile”, a anunțat luni Poliția Capitalei.

Concertul de la Arenele Romane a fost organizat de Hip Hop Takeovers, care a anunțat că se „retrage din organizarea următoarelor concerte ale turneului Ian & Azteca”.