Trapperul Ian, reținut după ce a urinat pe scenă, în fața publicului, la Arenele Romane

Trapperul Ian a fost reținut duminică de Poliția Capitalei, după ce a fost filmat urinând pe scenă, în timpul concertului susținut vineri seară alături de Azteca, la Arenele Romane, au declarat surse judiciare pentru HotNews.

UPDATE 17:46: Artistul a fost reținut pentru 24 de ore de Poliția Capitalei, după ce a fost audiat duminică, au precizat surse judiciare pentru HotNews.

„În urma imaginilor apărute în mediul online, polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea unei fapte susceptibile a întruni elementele constitutive ale infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat persoana în cauză, aceasta fiind invitată la sediul Secției 14 Poliție, în vederea efectuării de verificări și audieri”, a anunțat duminică Poliția Capitalei, într-un comunicat, fără a-l numi pe artist.

Surse judiciare au declarat pentru HotNews că este vorba despre trapperul Ian, care a fost dus la audieri.

Ian, gest șocant făcut pe scenă

Artistul, cu aproape 300.000 de ascultători lunar pe Spotify, poate fi văzut în înregistrările realizate din public la marginea scenei, unde, la un moment dat, urinează.

„Bă, ești prost? Se p**ă ăsta pe scenă. Ați mai văzut așa ceva?”, spune Azteca, potrivit imaginilor.

Contactați de Știrile ProTV, Ian și managerul acestuia nu au dorit să ofere explicații cu privire la gestul artistului. Organizatorii concertului au transmis că vor reveni cu un punct de vedere.

În schimb, Azteca a comentat momentul într-o postare publicată pe Instagram Stories.

„La ce vă așteptați, e Ocult Records”, a scris artistul.

Ian este unul dintre cele mai cunoscute nume ale scenei trap din România. Artistul a participat în trecut și la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de Pro TV.

Concertul de la Arenele Romane a fost organizat de Hip Hop Takeovers.

Cea mai cunoscută piesă solo a artistului ae 28 de milioane de vizulaizări pe YouTube, iar alta, împreună cu Azteca, 36 de milioane.