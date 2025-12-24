Trecerea între categorii de permis, mai ușor de obținut pentru unii șoferi / Cine sunt cei care scapă de proba teoretică

Legea care simplifică obținerea permisului de conducere a fost publicată, miercuri, în Monitorul Oficial. Unii șoferi vor fi scutiți de la susținerea probei teoretice pentru a dobândi alte categorii de permis, potrivit unui comunicat de presă transmis de USR.

Această lege, inițiată de deputatul USR Cezar Drăgoescu permite recunoașterea experienței practice a șoferilor și va reduce astfel costurile și timpul necesar pentru obținerea unei noi categorii de permis, transmite partidul.

Modificările introduc excepții clare de la susținerea probei teoretice („sala”) acolo unde experiența practică demonstrează deja competența conducătorului auto.

Legea prevede trecerea de la categoria A1 la A2 sau A fără susținerea probei teoretice în următoarele condiții:

pentru obținerea categoriei A2 este necesară o experiență de minimum 2 ani în conducerea unei motociclete categoria A1;

pentru obținerea categoriei A este necesară o experiență de minimum 2 ani în conducerea unei motociclete categoria A2.

Și trecerea de la categoria B1 la categoria B fără proba teoretică va fi aplicabilă persoanelor care au obținut permisul B1 la 16 sau 17 ani și care au o experiență de minimum 1 an în conducerea unui autovehicul din categoria B1.

De asemenea, persoanele care dețin permis categoria B la data intrării în vigoare a legii și care finalizează cursurile teoretice și practice pentru categoria A pot obține permis A sau A2 fără susținerea probei teoretice. În cazul lor este necesară doar promovarea probei practice.

„Am convingerea că acest proiect reprezintă un pas important spre normalizarea relației dintre stat și cetățean, reducerea birocrației inutile și construirea unui sistem administrativ mai eficient, mai corect și mai predictibil”, a declarat Drăgoescu.